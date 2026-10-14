TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Hasan Alp Karabacak, başarılı tabağı ve mutfak geçmişiyle adından söz ettiriyor. Zonguldak'ın Devrek ilçesinden çıkan, aldığı aşçılık eğitimi ve profesyonel kariyeriyle öne çıkan eleme adayının hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

MasterChef Türkiye yarışmasının bu sezonunda performansıyla, mutfaktaki profesyonel duruşuyla ve hazırladığı başarılı tabaklarla adından sıkça söz ettiren Hasan Alp Karabacak, izleyicilerin en çok araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Eleme potasında mücadelesini sürdüren ve şeflerin beğenisini kazanan başarılı yarışmacının köklü ve disiplinli bir aşçılık geçmişine sahip olduğu görülüyor.

Gastronomi alanındaki eğitimini profesyonel adımlarla taçlandıran Hasan Alp 25 Yaşında olup, aslen Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyündendir.

Mutfak sanatlarına olan tutkusunu erken yaşlarda eğitime dönüştüren Karabacak, lise eğitimini 2020 yılında Bolu Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümünde tamamlamıştır.

Türkiye'nin aşçılık alanındaki en köklü eğitim kurumlarından birinden mezun olmanın verdiği disiplinle mesleğe adım atan başarılı isim, eğitim hayatını yüksek öğrenimle sürdürmüştür. 2024 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden başarıyla mezun olarak, akademik anlamda da mutfak sanatlarındaki uzmanlığını belgelendirmiştir.

Profesyonel Mutfak Kariyeri ve Deneyimleri

Eğitim hayatının yanı sıra sektörün mutfağında da aktif olarak yer alan Hasan Alp Karabacak, profesyonel kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır. Mezuniyet öncesi ve sonrasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli mutfak deneyimleri kazanmıştır:

Muğla Stajı: Muğla'da özel bir işletmede staj yaparak sektörel tecrübe edinmiş ve mutfak operasyonlarının işleyişini yerinde gözlemlemiştir.

Antalya Otel Mutfağı: Turizmin kalbinin attığı Antalya'da bir otel mutfağında görev alarak büyük ölçekli organizasyonlarda ve profesyonel ekiplerle çalışmıştır.

İstanbul Demi Chef Pozisyonu: Kariyer basamaklarını tırmanmaya devam eden Karabacak, profesyonel mutfak yolculuğuna İstanbul'da Demi Chef pozisyonuyla devam ederek sektördeki kalıcılığını kanıtlamıştır.

MasterChef Türkiye Serüveni ve Unutulmaz Anlar

MasterChef Türkiye maratonuna adım atarken kendi köklerine ve yöresel lezzetlere sadık kalan Hasan Alp Karabacak, yarışmaya Zonguldak yöresine ait geleneksel malay ve kabalak yemekleriyle hazırlanmış özel bir taba katılmıştır. Üçlü düellolarda ve zorlu ana kadro seçmelerinde sergilediği üstün teknik beceri sayesinde sezonun üçüncü beyaz önlüğünü kazanarak ana kadroya adını yazdırmayı başarmıştır. Geleneksel lezzetleri modern mutfak teknikleriyle harmanlama yeteneği, onun şefler tarafından takdir edilmesini sağlamıştır.

Zorlu Eleme Potası ve Yarışmadaki Hedefleri

Yarışma boyunca sergilediği sakin, saygılı ve işine odaklı duruşuyla dikkat çeken Hasan Alp Karabacak, son bölümlerde oynanan oyunlar sonucunda eleme potasında yer alarak kritik bir sınava çıkmaktadır. Mutfaktaki teknik bilgisi, aldığı akademik gastronomi eğitimi ve profesyonel mutfak tecrübesi sayesinde potadan çıkmak için tezgah başında ter döken yarışmacı, MasterChef kupasını kaldırmak için var gücüyle çalışmaktadır. İzleyiciler ve gastronomi meraklıları, Hasan Alp Karabacak'ın yarışmadaki ilerleyişini, tabaklarındaki gelişimini ve gelecek hedeflerini büyük bir ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor.