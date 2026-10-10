MasterChef Türkiye’de haftanın eleme tablosu şekillenirken gözler 10 Ekim Cumartesi akşamındaki mücadeleye çevrildi. Önceki oyunların ardından altı yarışmacının adı eleme listesine yazıldı. İzleyiciler şimdi yedinci adayın kim olacağını araştırıyor. İşte Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp ve Şadi’nin bulunduğu potada doğrulanan bilgiler ile yeni bölümün sonucuna ilişkin son durum ve ayrıntılar.

MasterChef Türkiye’de 10 Ekim Cumartesi akşamının gündeminde eleme potasına eklenecek yeni isim bulunuyor. Haftanın önceki mücadelelerinde Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp ve Şadi eleme adayı oldu. Böylece yeni bölüm öncesinde altı yarışmacının adı potaya yazılmış durumda. Ancak bu haber hazırlanırken erişilebilen kaynaklarda, 10 Ekim’in yedinci eleme adayına ilişkin doğrulanmış bir sonuç bulunmuyor. Bu nedenle yeni adayın kim olduğu konusunda kesin bir isim verilemiyor.

10 Ekim MasterChef 7. eleme adayı belli oldu mu?

“MasterChef’te 7. eleme adayı kim oldu?” sorusunun yanıtı için 10 Ekim bölümünün sonucunun doğrulanması gerekiyor. Önceki günlerde potaya giren yarışmacıların isimleri bilinse de bu liste, cumartesi akşamının yeni adayını tek başına göstermiyor. Sonuç açıklanmadan herhangi bir yarışmacıyı yedinci aday olarak duyurmak, haftanın eleme tablosunu yanlış aktarmak anlamına gelebilir.

Şu aşamada net olan bilgi, ilk altı adayın kimliği. Yedinci aday için ise yeni bölümdeki açıklamanın veya programın resmî paylaşımının kontrol edilmesi gerekiyor. TV8’in MasterChef Türkiye video sayfasında 10 Ekim tarihli bölüm tanıtımı yer alıyor; ancak erişilen sayfa metninde yeni eleme adayının adı belirtilmiyor. Tanıtımın yayımlanmış olması, eleme sonucunun da açıklandığı anlamına gelmiyor.

KÜBRA ve ENES 10 Ekim 2026 günün eleme adayı oldu.

Bu haftanın ilk eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu

Haftanın ilk iki eleme adayı, 7 Ekim’de oynanan mücadelenin ardından belirlendi. Köfte konseptiyle gerçekleşen takım oyununda mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takımda yapılan bireysel dokunulmazlık mücadelesinden ise Şadi galip çıktı.

Gecenin devamında Şadi’nin seçimiyle Nurten, takım oylaması sonucunda da Ayşe eleme adayı oldu. Böylece haftanın potası ilk iki isimle şekillenmeye başladı. Bu sonuç, takım dokunulmazlığı ile bireysel dokunulmazlığın farklı aşamalar olduğunu da gösterdi: Takım oyununu kaybeden tarafta bireysel mücadele ve aday belirleme süreci yaşandı. Nurten ile Ayşe’nin potaya girmesi, yarışmadan elendikleri anlamına gelmiyordu; iki yarışmacı eleme adayı konumuna geçti.

8 Ekim’de listeye Nilay ve Buse eklendi

Bir sonraki gün oynanan mücadelenin ardından eleme listesindeki yarışmacı sayısı arttı. 8 Ekim tarihli bölümde haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Nilay ile Buse oldu. Nurten ve Ayşe’nin ardından bu iki ismin de belirlenmesiyle potadaki aday sayısı dörde yükseldi.

Haftanın sonuçlarını takip ederken adayların hangi gün belirlendiği önem taşıyor. Özellikle bölüm sonrasında yayımlanan haberlerde, yayın tarihi ile haberin güncellenme tarihi farklı olabiliyor. Bu nedenle 8 Ekim’in adayları ile 9 veya 10 Ekim’in sonuçlarını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Nilay ve Buse, doğrulanan sıralamada haftanın üçüncü ve dördüncü adayları olarak yer alıyor.

9 Ekim’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

9 Ekim’de oynanan haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı mücadelesini mavi takım kazandı. Yarışmacılar bu oyunda hamsili pilav hazırladı. Düello formatındaki karşılaşmada verilen 45 dakikanın ardından tabaklar değerlendirildi ve kazanan taraf belirlendi.

Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım, daha sonra bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Bu aşamada yarışmacılardan Meksika mutfağından enchiladas rojas hazırlamaları istendi. Otuz dakikalık mücadelenin sonunda bireysel dokunulmazlığı Kübra kazandı. Gecenin aday belirleme sürecinde ise Hasan Alp ile Şadi’nin isimleri eleme listesine eklendi. Bu iki sonuçla haftanın doğrulanan aday sayısı altıya ulaştı.

MasterChef Türkiye’nin bu haftaki eleme adayları kimler?

10 Ekim bölümünün yeni sonucu doğrulanmadan önce haftanın eleme listesi şu isimlerden oluşuyor: Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp ve Şadi. Günlere göre bakıldığında Nurten ile Ayşe 7 Ekim’de, Nilay ile Buse 8 Ekim’de, Hasan Alp ile Şadi ise 9 Ekim’de aday oldu.

Bu liste, cumartesi akşamı için doğrulanmış bir yedinci aday içermiyor. Dolayısıyla ilk altı yarışmacının belli olmasıyla bütün eleme sürecinin tamamlandığı sonucuna varılamaz. Yeni bölümde açıklanacak isim, haftanın önceki adaylarından ayrı olarak takip edilmeli.

Eleme adayı olmak ile elenmek aynı şey mi?

Eleme potasına girmek, yarışmacının programa veda ettiğini göstermez. Adaylık, yarışmada kalmak için eleme mücadelesine çıkılacak aşamayı ifade eder. Bu nedenle “potaya kim gitti?” sorusuyla “MasterChef’ten kim elendi?” sorusunun yanıtları farklı olabilir.

KÜBRA ve ENES 10 Ekim 2026 günün eleme adayı oldu.

Yeni bölümün sonucunu araştıran izleyiciler için temel ayrım da burada bulunuyor. Bir yarışmacının adının aday listesinde geçmesi, onun elendiği şeklinde aktarılmamalı. 10 Ekim’e ilişkin doğrulanmış açıklama geldiğinde önce yeni adayın kimliği, ardından varsa eleme sonucu ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu haberin hazırlandığı aşamada yedinci adayın adı ve cumartesi bölümüne ilişkin kesin eleme sonucu doğrulanmış değildir.