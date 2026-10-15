MasterChef Türkiye’nin 14 Ekim bölümünde ödül heyecanı iki aşamada yaşandı. İlk turu kırmızı takım kazandı, ardından yarışmacılar bireysel mücadeleye çıktı. Gecenin sonunda Ayşe ve Nurten son ikiye kaldı. Şeflerin değerlendirmesiyle 100 bin TL’lik ödül Ayşe’nin oldu. İşte yumurtalı tabaklarla başlayan, pastel de choclo ile devam eden gecede ödüle uzanan mücadelenin ayrıntıları.

MasterChef Türkiye’nin 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayımlanan bölümünde ödül oyununu Ayşe kazandı. Takım mücadelesiyle başlayan gecede önce kırmızı takım galibiyete ulaştı. Ardından kazanan takımın yarışmacıları, para ödülünü almak için tezgâh başına geçti. Bireysel turun sonunda Ayşe ile Nurten son ikiye kaldı. Şeflerin kararı, 100 bin TL’lik ödülü Ayşe’ye getirdi.

Gecenin sonucu, takım oyununun ardından düzenlenen bireysel etapta belli oldu. Böylece kırmızı takımın ortak başarısı yarışmacılara ödül için yeni bir fırsat sundu. Ancak para ödülüne ulaşmak için ikinci aşamada rakiplerinden daha başarılı bir tabak hazırlamak gerekti. Ayşe, bu aşamayı da kazanarak geceyi birincilikle tamamladı.

İlk turda ana malzeme yumurta oldu

Ödül oyununun ilk bölümünde yarışmacılar, yumurtanın merkezde yer aldığı bir menü hazırladı. Şefler takımlardan çorba, soğuk başlangıç, sıcak başlangıç, ana yemek ve tatlı kategorilerinde tabaklar istedi. Beş farklı kategoriyi kapsayan görev için verilen süre 45 dakika oldu. Takımlar, aynı malzemeyi farklı yemeklerde kullanarak menülerini tamamlamaya çalıştı.

Bu etapta yalnızca tek bir tabağın sonucu belirlemesi söz konusu değildi. Yarışmacıların başlangıçlardan tatlıya kadar uzanan menüyü süre içinde yetiştirmesi gerekti. Takım üyeleri görev paylaşımı yaptı ve hazırladıkları yemekleri değerlendirmeye sundu. İlk aşamanın tamamlanmasıyla birlikte ödül için yarışmaya devam edecek takım da netleşti.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından kırmızı takım ilk turun kazananı oldu. Bu sonuçla kırmızı takım üyeleri bireysel ödül oyununa katılma hakkı elde etti. Karşı takım açısından ise gecenin ödül mücadelesi ilk aşamada sona erdi. Kazanan ekipteki yarışmacılar bu kez ortak bir menü yerine kendi tabaklarından sorumlu tutuldu.

Bireysel oyunda pastel de choclo istendi

İkinci aşamada yarışmacıların karşısına pastel de choclo çıktı. Şili mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, ödülün sahibini belirleyecek görev oldu. Yarışmacılara hazırlık ve pişirme için 30 dakika verildi. İlk turda aynı takımın başarısı için çalışan isimler, bu kez birbirlerine rakip olarak yarıştı.

Takım etabının ardından gelen bu görev, yarışmanın yönünü değiştirdi. Kırmızı takımın galibiyeti bütün üyelerine ikinci tura geçme hakkı sağladı; büyük ödül ise tek bir yarışmacıya ayrıldı. Sürenin sonunda hazırlanan tabaklar şeflerin önüne geldi ve gecenin bireysel değerlendirmesi başladı.

Ayşe, Nurten, Tolga ve Burçin öne çıktı

Bireysel turda Tolga, Burçin, Nurten ve Ayşe öne çıkan dört yarışmacı oldu. Değerlendirmenin devamında ödül için son iki isim Ayşe ile Nurten olarak açıklandı. Böylece gecenin başında takım halinde başlayan yarış, iki yarışmacının sonucu beklediği son aşamaya ulaştı.

Ayşe ve Nurten’in son ikiye kalması, ödülün bu iki isimden birine gideceğini kesinleştirdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirmesinin ardından kazanan açıklandı. 14 Ekim MasterChef ödül oyununun birincisi Ayşe oldu. Nurten ise bireysel mücadelenin sonunda son iki yarışmacı arasında yer aldı.

MasterChef’te ödül ne kadardı?

Gecenin para ödülü 100 bin TL olarak açıklandı. Ayşe, bireysel oyundaki başarısıyla bu tutarın sahibi oldu. Böylece “MasterChef ödül oyununu kim kazandı?” ve “14 Ekim MasterChef ödülü kime gitti?” soruları da yanıtını buldu. Gecenin takım galibi kırmızı ekip, bireysel kazananı ise Ayşe olarak kayıtlara geçti.

Ödül oyunu ile eleme potası ayrı ilerledi

14 Ekim bölümündeki mücadele, para ödülünün sahibini belirledi. Haftanın eleme süreci ise ayrı bir başlık olarak devam etti. Daha önce eleme adayı olan Şiringül ve Hasan Alp’in isimleri potada yer aldı. Bu nedenle ödül oyununun sonucuyla eleme adaylığını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ayşe’nin kazandığı oyun, gecenin bireysel para ödülü mücadelesiydi.

Bölümün sonunda öne çıkan sonuç netleşti: Kırmızı takım yumurta temalı menüyle ilk engeli geçti, Ayşe ise pastel de choclo etabının ardından ödüle ulaştı. Nurten’in de son ikiye kaldığı gecede 100 bin TL’yi kazanan yarışmacı Ayşe oldu.