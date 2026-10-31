YouTube’da yayımlanan "Soğuk Savaş" programında, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın çocukluk kazasında kaybettiği parmaklarına yönelik yapılan şaka sosyal medyada büyük bir öfke yarattı. "On parmağında on marifet" şeklindeki skandal espri, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.

Dijital platformlarda yayımlanan eğlence ve mizaç odaklı içeriklerin sınırları sık sık tartışma konusu olmaya devam ederken, bu kez sınırları aşan bir şaka izleyicilerin çileden çıkmasına neden oldu.

Popüler YouTube kanallarında boy gösteren ve izlenme rekorları kıran "Soğuk Savaş" adlı program, ekranların en tanınan yüzlerinden biri olan MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'yı hedef alan talihsiz bir diyalogla gündeme oturdu.

Programda, ünlü şefin yıllar önce geçirdiği kaza sonucu yaşadığı fiziksel travmanın ve engelin mizah malzemesi yapılması, dijital dünyada büyük bir infial yarattı.

"Soğuk Savaş" Programındaki O Tepki Çeken Soru ve Yanıtlar!

İnternet kullanıcıları arasında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programın son bölümlerinden birinde, yarışma ve magazin gündemine göndermeler içeren sorular yöneltildi.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir başka olayla (Orkun Işıtmak'ı azarlamasıyla) adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya hakkında sorulan soru ve ardından verilen yanıt, sosyal medyanın tepkisini topladı.

Programda yöneltilen, "Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?" şeklindeki soruya, "Şefim on parmağında on marifet." yanıtının verilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Mehmet Şef'in Çocukluk Travması ve Kazanın Geçmişi Üzmüştü!

Milyonların ekranlarda izlediği, mutfak becerileriyle ve otoriter duruşuyla tanınan Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce katıldığı programlarda ve röportajlarda ellerindeki durumu açıkça dile getirmişti.

Henüz 5 yaşındayken arkadaşlarıyla oynadığı sırada geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu sol elindeki parmaklarının bir kısmını kaybeden ünlü şef, bu zorlu süreci ve hayata tutunma mücadelesini her zaman gururla anlatmıştı. Kendi emeğiyle Türkiye'nin en saygın şeflerinden biri olmayı başaran Yalçınkaya'nın bu hassas ve kişisel travmasının, popüler kültür ürünü bir programda alay konusu edilmesi izleyicileri derinden yaraladı.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Sert Eleştiri Yağmuru Geldi!

Programın ilgili bölümünün yayımlanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda eleştiri etiketleri açıldı.

Binlerce kullanıcı, bir insanın fiziksel engelinin, vücut bütünlüğünün veya geçmişteki bir kazasının etkileşim uğruna şaka malzemesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu savundu. Mizah adı altında yapılan bu tür yaklaşımların empati yoksunu olduğunu belirten izleyiciler, program yapımcılarından ve sunucularından özür beklediklerini dile getirdi.

Etkileşim ve izlenme uğruna etik değerlerin hiçe sayıldığını vurgulayan sosyal medya paylaşımlarında, engelli bireylere yönelik hassasiyetin her platformda gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Medya ve dijital içerik üreticilerinin sınırları zorlarken insan onurunu ve kişisel travmaları hedef almasının önüne geçilmesi gerektiği çağrıları yapılırken, olay basında ve magazin gündeminde geniş yer bulmaya devam ediyor. Konuya ilişkin taraflardan gelecek olası açıklamalar ve atılacak adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.