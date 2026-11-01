Milyonlarca ortaokul öğrencisinin, velinin ve eğitim dünyasının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamadaydı. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, merakla beklenen 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’ni yayımlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Yayımlanan resmi takvimle birlikte, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın gerçekleştirileceği gün ve detaylar netlik kazandı.

Ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmaya hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek olan bu kritik sınav, eğitim öğretim takviminin en önemli virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Bakanlık yetkilileri, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin hazırlık süreçlerini daha planlı bir şekilde yönetebilmeleri adına takvimi erken tarihte ilan etti.

LGS 13 Haziran Pazar Günü Gerçekleştirilecek

Açıklanan resmi takvime göre, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 13 Haziran 2027 Pazar günü tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Sınava katılacak olan 8'inci sınıf öğrencileri, nitelikli liselere yerleşebilmek adına sıralama mücadelesi verecekler.

Sınavın içeriğine ve soru yapısına ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, öğrencilerin karşılaşacağı tüm soruların müfredata tam uyumlu olacağı vurgulandı. Sınavda yer alacak sorular, 8'inci sınıf öğretim programlarında belirtilen konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Eğitim uzmanları, soruların öğrencilerin okuduğunu anlama, mantık yürütme, problem çözme ve analiz etme becerilerini ölçecek nitelikte olacağını öngörüyor. Öğrencilerin yıl boyunca derslerde işledikleri konulara hakim olmaları, sınav başarısında belirleyici bir unsur olmaya devam edecek.

Eğitim Öğretim Yılı 25 Haziran’da Sona Erecek

Açıklanan takvimde sadece LGS tarihi değil, aynı zamanda 2026-2027 eğitim öğretim yılının kapanış tarihi de yer aldı. Bakanlık tarafından aktarılan bilgilere göre, mevcut eğitim öğretim dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla resmi olarak tamamlanacak. Öğrenciler LGS maratonunu tamamladıktan kısa bir süre sonra yaz tatiline girmiş olacaklar.

Takvimin ilan edilmesiyle birlikte hem okul yönetimleri hem de rehberlik servisleri çalışma programlarını bu tarihe göre günellemeye başladı. Adayların sınav gününe kadar geçecek sürede ders çalışma planlarını ve deneme sınavı takvimlerini 13 Haziran hedefine göre şekillendirmeleri tavsiye ediliyor. Öğrencilerin ders başarılarının yanı sıra düzenli ve disiplinli bir çalışma programı takip etmelerinin önemine dikkat çekiliyor.