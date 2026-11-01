Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yürütülen subay alımı başvurularında son gün yarın (2 Kasım 2026). Belirli mühendislik fakültesi mezunlarını kapsayan başvuru süreci ve 600 TL başvuru ücreti yatırma işlemlerinin saat detayları adaylar için büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin denizlardaki gücünü artırmak ve kariyerini Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sürdürmek isteyen binlerce genci ilgilendiren kritik süreçte sona yaklaşılıyor.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen subay temini faaliyetleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına katılacak adaylar için belirlenen takvimde son 24 saate girildi. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ve mavi vatan da görev yapma hayali kuran adaylar, başvurularını tamamlamak için son uyarılara odaklanmış durumda.

Başvuru Tarihleri ve Kritik Saat Sınırı

Adayların uzun süredir takip ettiği başvuru maratonunda takvim net bir şekilde işletiliyor. Yapılan resmî duyurulara göre, 12 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvuru süreci, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.30 itibarıyla sona erecektir.

Sürenin daralmasıyla birlikte sistem üzerindeki yoğunluğun artabileceği göz önünde bulundurularak, adayların son dakikaya kalmadan işlemlerini tamamlaması büyük önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, başvuru adımlarının geçerli sayılabilmesi için yatırılması gereken 600 TL (Altıyüz Türk Lirası) başvuru ücreti için tanınan süre de belirtilmiştir. Adaylar, başvuru ücretini 12 Ekim - 2 Kasım 2026 tarihleri arasında saat 23.30’a kadar anlaşmalı bankalar veya ilgili sistemler aracılığıyla yatırabileceklerdir. Belirtilen saatten sonra yapılacak işlemler geçersiz sayılacaktır.

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Hangi Bölüm Mezunları Başvuru Yapabilir?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yürüttüğü bu özel subay alımı ilanında, her lisans mezunu başvuru yapamamaktadır. Denizcilik sektörünün teknik ve operasyonel gereksinimleri doğrultusunda, alım yapılacak branşlar ve mezuniyet şartları dar tutulmuştur. Üniversitelerin duyurularına göre bu ilan, özellikle denizcilik ve gemi teknolojileri alanında eğitim almış profesyonelleri kapsamaktadır.

Açıklanan kriterlere göre başvurabilecek ana branşlar şunlardır:

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği: Denizcilik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan, seyir ve gemi operasyonları konusunda uzmanlaşmış adaylar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği: Gemilerin sevk sistemleri, makineleri ve teknik altyapısının yönetiminde görev alacak mühendis mezunlar sürece dahil olabilmektedir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Millî Savunma Bakanlığı’nın personel temin ağları üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilen başvurularda, adayların kılavuzda yer alan boy, kilo, güvenlik soruşturması ve diğer genel şartları eksiksiz bir şekilde taşıması gerekmektedir. Eksik evrak, süresi içinde yatırılmayan 600 TL başvuru ücreti veya şartları taşımayan mezuniyetler, adayların süreçten elenmesine yol açacaktır.

Yarından sonra sona erecek olan bu büyük kariyer fırsatını değerlendirmek isteyen mühendis adaylarının, işlemlerini ve ücret yatırma aşamalarını titizlikle kontrol ederek tamamlaması gerekmektedir. Deniz Kuvvetleri'nin köklü gelenekleri içerisinde subay olarak görev yapmak isteyenler için son saatler hızla azalıyor.