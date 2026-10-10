Ankara Kulübü Derneği koordinasyonunda düzenlenen Müzikal Türkoloji Sempozyumu başarıyla tamamlandı. İki gün süren etkinlik, Türk dünyasının zengin müzik mirasını bilimsel bir perspektifle ele aldı ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım oldu. Sempozyum, Türkiye ve kardeş ülkelerden birçok akademisyeni Ankara'da bir araya getirdi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Uluslararası Başkent Ankara Haftası ve 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müzikal Türkoloji Sempozyumu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi. Türk Dünyasında Müzik: Gelenekten Geleceğe, Yerelden Evrensele başlıklı sempozyum, iki gün süren verimli oturumların ardından Türk dünyasının ortak müzik mirasını bilimsel bir perspektifle ele aldı. Etkinlik, Türkiye ve kardeş ülkelerden çok sayıda akademisyeni Başkent Ankara'da bir araya getirdi.

Türk Dünyası Müzik Mirası Bilimsel Perspektiften İncelendi

Sempozyum, Türk dünyasının köklü ve zengin müzik mirasının bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağladı. Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu buluşmada, ortak ezgiler, müzik aletleri ve geleneksel müzik kültürü çok yönlü olarak ele alındı. Bu eşsiz kültürel zenginliğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi.

Ankara'nın Türk Dünyası Kültür Merkezi Rolü Güçleniyor

Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti kimliğiyle böylesine önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapması, Başkent'in kültürel buluşma merkezi olma rolünü pekiştirdi. Dr. Metin Özaslan, Ankara Kulübü Derneği olarak Başkent'in tarihini ve kültürünü Türk dünyasının ortak değerleriyle buluşturmayı önemsediklerini belirtti. Müzik, kardeş coğrafyalar arasındaki kültürel bağları güçlendiren önemli birleştirici unsurdur. Sempozyum, bilimsel bilgi paylaşımının ötesinde, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırladı.

Sempozyumda Emeği Geçen Kurum ve Kişilere Teşekkür

Dr. Metin Özaslan, sempozyumun hazırlanmasında ve başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurumlara ve isimlere teşekkür etti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Güray'a, Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi Rektörlüğüne ve kıymetli yöneticilerine özel olarak değinildi. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Gök'e, Ankara Kalkınma Ajansı ve Gölbaşı Belediyesi başta olmak üzere destek veren tüm paydaş kurumlara, akademisyenlere ve katılımcılara şükranlarını sundu.