ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısin Yok Musun, yayınlandığı son bölümde izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşattı. Mersin'den yarışmaya katılan 57 yaşındaki Naciye Şahin, sergilediği başarılı performansın ardından bankanın sunduğu 1 milyon 400 bin TL'lik teklifi kabul ederek büyük bir ödülün sahibi oldu.

Televizyon ekranlarının efsaneleşen yarışma formatı Var Mısin Yok Musun, ATV ekranlarında izleyicileri yeniden ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın bir an olsun düşmediği programın son bölümünde yarışan isimlerden biri olan Naciye Şahin, hem samimi duruşu hem de yaşadığı duygusal anlarla stüdyodakilere ve ekran başındakilere unutulmaz dakikalar yaşattı. 5 milyon TL'lik büyük ödül için kutu açtıran 57 yaşındaki yarışmacının elde ettiği büyük başarı, gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Mersin'de çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve yarışmaya katılım amacını hayallerini gerçekleştirmek olarak açıklayan Naciye Şahin'in hikayesi, izleyicilerden de büyük takdir topladı.

Yarışmaya Katılma Amacı Yürek Burktu

Mersin'den gelen ve samimi tavırlarıyla kısa sürede stüdyonun sevgisini kazanan Naciye Şahin, yarışmaya katılım nedenini asgari yaşam şartlarını iyileştirmek ve en önemlisi yıllardır ödemekte zorlandığı Bağ-Kur borcunu kapatmak ile evinin akıtan çatısını yaptırmak olarak açıklamıştı. Kilometrelerce uzaktaki ailesiyle uzaktan bağlantı kurarak duygusal anlar yaşayan Naciye Teyze, eşi, oğlu ve torunlarının desteğiyle kutu açmaya devam etti. Stüdyoda yaşanan bu anlar, izleyicilere duygusal ve neşeli anları bir arada yaşattı.

Bankanın 1 Milyon 400 Bin TL'lik Teklifi Kabul Edildi

Kutu açılışlarında zaman zaman riskli adımlar atan ancak ilerleyen turlarda şansını iyi kullanan Naciye Şahin, para ağacında kalan yüksek miktarlarla birlikte oyunun sonuna kadar tırmandı. Tablonun lehine dönmesiyle birlikte bankadan gelen teklifler de katlanarak arttı.

Final aşamasına gelindiğinde, risk alarak büyük ödülü beklemek yerine garantili bir hamle yapmayı tercih eden Naciye Teyze, bankanın sunduğu 1 milyon 400 bin TL'lik teklifi kabul ettiğini açıkladı. Bu karar stüdyoda büyük bir coşkuyla karşılanırken, Naciye Şahin'in hayalini kurduğu borçlarını kapatma ve evini yenileme imkanına kavuşması izleyicileri de mutlu etti.

Hayallerine Kavuşan Naciye Teyze Hafızalara Kazındı

Yarışma boyunca gösterdiği metanet, samimiyet ve aile bağlarına verdiği önemle adeta izleyicilerin kalbinde taht kuran Naciye Şahin, kazandığı 1 milyon 400 bin TL ile programın unutulmaz yarışmacıları arasına adını yazdırdı.

Türk televizyon tarihine geçen bu duygusal ve kazançlı gece, sosyal medyada da en çok paylaşılan başlıklar arasında yer aldı. Naciye Teyze'nin sevinci ve yaşadığı gurur, ekran başındakilere neşeli ve umut dolu anlar armağan etti.