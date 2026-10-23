Türk müzik tarihinin en güçlü ve ikonik sesleri arasında yer alan Nilüfer, kariyerine yepyeni ve büyüleyici bir sayfa eklemeye devam ediyor. Yıllara meydan okuyan hit şarkıları, dillerden düşmeyen melodileri ve benzersiz yorumuyla milyonların kalbinde taht kuran sanatçı, dinleyicilerine adeta kulakların pasını silecek olağanüstü bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Klasik ve modern müzik dünyalarını aynı sahnede buluşturan "Nilüfer Senfonik Geceler" projesi, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmak için başkente geliyor.

Müziğin duygusal derinliğini orkestral bir zenginlikle harmanlayan bu özel konsept, Türkiye'nin dört bir yanındaki müzik tutkunlarından büyük ilgi görürken, Ankara'daki hayranlar da bu görkemli geceye tanıklık etmek için şimdiden yerlerini ayırtmaya başladı.

Hakan Şensoy Yönetimindeki Görkemli Orkestra

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, uluslararası alanda sayısız başarıya imza atmış olan tanınmış şef Hakan Şensoy'un yönetimindeki dev orkestra oluyor. Klasik müziğin ihtişamını pop müziğin evrensel diliyle buluşturan bu eşsiz ortaklık, Nilüfer'in en sevilen şarkılarına yepyeni bir soluk kazandırıyor. Şarkıların orijinal ruhuna sadık kalınarak hazırlanan senfonik düzenlemeler, izleyicilere adeta bir müzik şöleni vadediyor.

Sahne estetiği, ışık tasarımları ve güçlü akustiğiyle devleşecek olan bu özel gece, yalnızca bir konser olmanın ötesinde, Türk pop müziğinin senfonik formdaki muazzam dönüşümüne sahne olacak.

ATO Congresium'da Unutulmaz Bir Akşam

Ankara'daki müzikseverlerin uzun süredir büyük bir merakla beklediği bu dev organizasyon, başkentin gözde kültür ve sanat merkezlerinden biri olan ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek.

Tarih: 5 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 21:00

Mekân: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Geniş katılımlı bu görkemli gecede, başkentli müzikseverler Nilüfer'in zamansız şarkılarını senfonik bir atmosferde dinleme fırsatı bulacak. Sınırlı sayıda şehirde gerçekleştirilecek olan bu turne kapsamındaki Ankara konseri, şehrin sanat takviminde şimdiden yılın en iddialı etkinlikleri arasına adını yazdırdı.

Kaçırılmayacak Bir Müzik Buluşması

Müziğin birleştirici gücüne inanan, geçmişin nostaljik hatıralarını bugünün modern senfonik altyapısıyla yeniden yaşamak isteyen herkes için bu konser kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor. Nilüfer'in güçlü yorumu ve orkestranın büyüleyici uyumuyla şekillenecek olan Nilüfer Senfonik Geceler, Ankara'da uzun süre hafızalardan silinmeyecek anılara ev sahipliği yapacak. Biletlerin büyük ilgi görmesi beklenen bu özel etkinlik için müzikseverlerin ellerini çabuk tutması tavsiye ediliyor. Başkentte sanat rüzgârı estirecek olan bu muhteşem gece, 5 Kasım Perşembe akşamı tüm ihtişamıyla kapılarını aralayacak.