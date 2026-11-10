Ünlü ressam ve yazar Karolin Fişekçi, sosyal medya hesabından paylaştığı Yunan mitolojisi videosuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Anlattığı hikayeden ziyade kamera karşısındaki sunum tarzı nedeniyle takipçileri ikiye bölen ve yetişkin içeriklerine benzetilen o görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden biri olan ve geçmişteki açıklamalarıyla sık sık magazin basınının manşetlerini süsleyen Karolin Fişekçi, bu kez bambaşka bir gündemle adından söz ettiriyor. Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden Yunan mitolojisinden bir kahramanın hikayesini anlatan bir video paylaşan Fişekçi, kısa sürede binlerce etkileşim almayı başardı. Ancak videonun içeriğinden çok, sanatçının kamera karşısındaki sunum biçimi ve anlatım tarzı sosyal medya kullanıcıları arasında adeta bir tartışma fitilini ateşledi.

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Haberin detaylarına ve izleyici tepkilerine bakıldığında, 46 yaşındaki sanatçının videosunu izleyenlerin bir kısmının içeriğin bilgilendirici ve kültürel yönüne odaklandığı görülüyor. Buna karşın büyük bir kesim ise sunum tarzını yetişkinlere yönelik içeriklere benzeterek eleştiri oylarını yöneltti. Yapılan yorumların ardı arkası kesilmezken, Fişekçi'nin bu sıra dışı anlatımı internet medyasında geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Sanattan Edebiyata Uzanan Renkli ve Çarpıcı Kariyer

Hakkındaki tartışmalar sürerken magazin ve sanat dünyasının yakından tanıdığı Karolin Fişekçi'nin hayatı ve kariyeri de bir kez daha merak konusu oldu. İstanbul’da dünyaya gelen ve sanat eğitimini Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde tamamlayan Fişekçi, hem lisans hem de yüksek lisans derecelerine sahip bir isim.

Resim sanatındaki yeteneğini farklı mecralara da taşıyan sanatçı, özellikle kadın bedeni, cinsellik ve kimlik gibi hassas ve derin konuları ele aldığı cesur figüratif resimleriyle tanınıyor. İstanbul'un saygın sanat galerilerinde çeşitli sergilere katılarak eserlerini sanatseverlerle buluşturan Fişekçi, yalnızca resim alanıyla sınırlı kalmayarak edebiyat dünyasında da boy gösterdi. Başarılı isim, 2014 yılında yayımlanan “İtaatkar” adlı romanıyla yazarlık yönünü de gözler önüne sererek geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Orhan Pamuk İle Yaşadığı Büyük Aşk ve Geçmişteki Açıklamaları

Karolin Fişekçi'nin adının magazin dünyasında devleşmesinin en büyük dönüm noktalarından biri ise Nobel Edebiyat Ödülü sahibi dünyaca ünlü yazar Orhan Pamuk ile yaşadığı ilişki olmuştu. Yıl 2011 olduğunda New York'ta Orhan Pamuk ile birlikte objektiflere takılan ve bu sayede magazin basınında geniş yer bulan Fişekçi, uzun süre magazin gündeminin zirvesinden düşmemişti. Pamuk ile yaşadığı aşkı ve sonrasındaki süreci sık sık kamuoyuyla paylaşan sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen yazar hakkında yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Hatta geçtiğimiz dönemlerde Orhan Pamuk'un kült eseri “Masumiyet Müzesi” romanından uyarlanan televizyon dizisinde kendi hayatından izler bulduğunu iddia etmesi, magazin kulislerinde uzun süre konuşulmuş ve büyük ses getirmişti. Geçmişten bu yana hem sanatsal çalışmaları hem de magazin gündemindeki fırtınalı geçmişiyle adından söz ettiren Karolin Fişekçi, sosyal medyadaki son mitoloji videosuyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.