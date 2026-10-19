Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı parçacıklarla oluşan Orionid meteor yağmuru 21 Ekim gecesi en yüksek yoğunluğuna ulaşıyor. Doğa olayı, gece yarısından şafak sökene kadar Türkiye genelinde açık ve karanlık noktalardan çıplak gözle takip edilebilecek.

Ekim ayının dikkat çekici gök olayları arasında yer alan Orionid meteor yağmuru, Dünya'nın Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan geriye kalan parçacık bulutunun içinden geçmesiyle meydana geliyor. Gökyüzü tutkunları için görsel şölen sunan doğa olayı, sonbahar gökyüzünde uygun hava koşullarının sağlandığı bölgelerde çıplak gözle gözlemlenebilecek.

Orionid Meteor Yağmuru En Çok Hangi Gün Görülecek?

Orionid meteor yağmurunun 2026 yılındaki en yoğun dönemi 21 Ekim Çarşamba gününü 22 Ekim Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek. Işık izlerinin en net izlenebileceği zaman dilimi ise gece yarısından başlayarak gün doğumuna kadar devam eden saat aralığı olacak.

Meteor yağmuru tek bir an ile sınırlı kalmayıp gece boyunca sürse de gökyüzündeki yoğunluk saatlere göre farklılık gösterebiliyor. İdeal gözlem koşullarında ve ışık kirliliğinden uzak noktalarda saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görülebileceği tahmin ediliyor. Ancak şehir aydınlatmaları, bulut yoğunluğu ve Ay'ın parlaklığı bu sayının düşmesine yol açabiliyor.

Türkiye'den Orionid Meteor Yağmuru Gözlemi

Gök olayı Türkiye sınırları içerisinden de rahatlıkla takip edilebilecek. Orionid göktaşları Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre gibi yüksek bir hızla giriş yaptığı için arkalarında kısa süreli fakat parlak izler bırakıyor.

Gözlem sürecini verimli hale getirmek ve görsel netliği artırmak için şu koşullara dikkat edilmesi gerekiyor:

Sokak lambaları ve bina ışıklarından uzak kırsal veya karanlık bölgeleri tercih etmek.

Bulutsuz ve açık bir gökyüzünün bulunduğu alanlarda beklemek.

Gözlerin karanlığa tam olarak uyum sağlaması için yapay ışıktan bir süre uzak kalmak.

Gökyüzünün geniş bir açıyla görülebildiği açıklık alanlara yerleşmek.

Havanın serin olabileceği dikkate alınarak uygun giysiler seçmek.

Meteor Yağmurunu İzlemek İçin Teleskop Gerekir mi?

Orionid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün gibi herhangi bir özel optik ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Çıplak gözle yapılan gözlemler, gökyüzünün çok daha geniş bir alanını aynı anda görmeyi mümkün kıldığı için teleskoplara kıyasla daha büyük bir izleme avantajı sunuyor.