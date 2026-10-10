2027 Ramazan ayının başlangıcı, ilk sahur gecesi ve bayram tarihleri Diyanet takviminde belli oldu. Oruç hazırlığını, aile ziyaretlerini ve günlük programını önceden planlamak isteyenler için önemli tarihler netleşti. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan kaç gün sürecek? İşte ilk teravihten Kadir Gecesi’ne, arefeden bayrama kadar merak edilen takvimin tüm ayrıntıları.

2027 yılında ilk Ramazan orucu 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dinî günler takvimine göre bu tarih, hicri 1448 yılının Ramazan ayının ilk gününe karşılık geliyor. İlk sahura ise 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Ramazan hazırlıklarını önceden yapmak isteyenler için başlangıç tarihi kadar sahur gecesinin hangi güne denk geldiği de önem taşıyor.

2027 takviminde Ramazan, şubat ayında başlayıp mart ayında tamamlanıyor. Bu nedenle aylık takvim üzerinden program hazırlayanların iki ayı birlikte değerlendirmesi gerekiyor. İlk oruç gününü işaretlemek başlangıç için yeterli olsa da iftar davetleri, aile buluşmaları ve bayram ziyaretleri için diğer tarihleri de ayrı ayrı not etmek planlamayı kolaylaştırabilir.

2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet’in resmî takvimindeki başlangıç tarihi 8 Şubat. Bu tarih, orucun tutulacağı ilk gündüzü gösteriyor. Ramazan’ın ilk gecesi ise önceki günün akşamından başlıyor. Dolayısıyla hazırlıklarını pazartesi akşamına bırakanlar, ilk sahur gecesini takvimlerinde yanlış konumlandırmış olabilir.

Buradaki ayrım basit: İlk oruç pazartesi günü tutulacak, bu oruç için sahura pazar gecesinden pazartesi sabahına geçilirken kalkılacak. Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamasında da hicri takvimde gecenin gündüzden önce geldiği, Ramazan’ın Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı belirtiliyor.

İlk sahur hangi gece yapılacak?

İlk sahur, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece yapılacak. Sahurun bitişi için herkesin bulunduğu yerin imsak vaktini takip etmesi gerekiyor. Türkiye genelinde ilk orucun tarihi aynı olsa da imsak saati bütün şehirlerde aynı olmayacak.

Telefon alarmı veya günlük program hazırlanırken yalnızca “ilk sahur gecesi” bilgisini bilmek yeterli değil. Kullanılan takvimin doğru il ve ilçeye ait olduğunun da kontrol edilmesi gerekiyor. Başka bir şehir için hazırlanmış imsakiyedeki saat, bulunulan yerin oruca başlama vaktini göstermeyebilir.

İlk teravih ne zaman kılınacak?

Ramazan’ın ilk teravih namazı, 7 Şubat Pazar akşamı yatsı namazının ardından kılınacak. Böylece ilk teravih, ilk oruç gününden önceki akşamda yer alacak. Din İşleri Yüksek Kuruluna göre teravih namazının vakti yatsı namazından sonra başlayıp sabah namazı vaktine kadar devam ediyor; teravih, yatsının farzından sonra kılınıyor.

İlk teravih ile ilk sahurun aynı gece içinde bulunması, takvimde sık karıştırılan noktalardan biri. Akşam teravih namazıyla başlayan programı, gece sahur ve ertesi gün ilk oruç takip edecek. Bu sıralamayı bilmek, özellikle ilk gece için ulaşım ve aile programını düzenleyenlerin işini kolaylaştırabilir.

2027 Ramazan ayında kaç gün oruç tutulacak?

Diyanet takvimine göre 2027 Ramazan ayı 29 gün sürecek. İlk oruç 8 Şubat’ta, son oruç ise 8 Mart’ta tutulacak. Başlangıç ve bitiş günleri birlikte sayıldığında 29 günlük süre ortaya çıkıyor. Bu hesap, resmî takvimdeki Ramazan başlangıcı ve arefe tarihine dayanıyor.

Ramazan’ın her yıl mutlaka 30 gün sürdüğü düşüncesi doğru değil. Hicri ayların tarihleri esas alınarak hazırlanan takvimde, bir sonraki ayın başlangıcı belirleyici oluyor. 2027’de Şevval ayının ilk günü ve Ramazan Bayramı’nın başlangıcı 9 Mart olarak gösteriliyor.

İlk iftar saat kaçta yapılacak?

İlk iftar, 8 Şubat Pazartesi günü bulunulan yerin akşam vaktinde yapılacak. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir veya başka bir şehir için tek bir ortak iftar saati vermek doğru olmaz. İmsak ve akşam vakitleri konuma göre hesaplandığından, her yerleşim için ilgili tarih satırına bakılmalı.

Diyanet’in resmî namaz vakitleri sayfasında şehir seçimi yapılarak günlük ve yıllık vakitler takip edilebiliyor. İmsakiye kontrol edilirken yıl, tarih ve yerleşim bilgisi birlikte incelenmeli. Eski bir Ramazan imsakiyesinin yeniden kullanılması veya farklı şehirdeki bir yakının paylaştığı saatin esas alınması, yanlış vakit takibine yol açabilir.

İmsak ile güneşin doğuşu aynı vakit mi?

İmsak, oruca başlama vaktini ifade ediyor. Güneşin doğuşu ise takvimde ayrı bir sütunda gösterilen farklı bir zaman. Sahurun bitişini güneşin doğuşuna göre hesaplamak bu nedenle doğru değil.

Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamasına göre oruca başlama vakti fecr-i sadığın oluşmasıyla başlıyor. Diyanet ayrıca oruç tutacak kişilerin imsak vaktiyle birlikte yeme ve içmeyi bırakması gerektiğini belirtiyor. Ezanın geç okunması, imsak sonrasında yeme ve içmeye devam edilebileceği anlamına gelmiyor. Bu yüzden sahur programında temel alınması gereken bilgi, bulunulan yer için yayımlanan imsak saati.

2027 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Diyanet’in 2027 dinî günler listesinde Kadir Gecesi 5 Mart Cuma olarak yer alıyor. Ramazan’ın son bölümünde bulunan bu tarih, ibadet ve aile programını önceden düzenlemek isteyenler için takvimde ayrıca işaretlenebilir.

Ramazan’ın başlangıcıyla Kadir Gecesi arasında yaklaşık dört haftalık bir dönem bulunuyor. Bu nedenle yalnızca ilk haftaya odaklanan bir hazırlık yerine, ayın tamamını gösteren bir takvim kullanmak daha kullanışlı olabilir. İftar buluşmaları ve kişisel programlar aynı takvim üzerinde toplandığında tarihlerin birbirine karışması da önlenebilir.

Ramazan Bayramı 2027’de ne zaman?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayramdan önceki 8 Mart Pazartesi, arefe günü olarak takvimde bulunuyor.

Bayramın hafta içine denk gelmesi, şehir dışına çıkacakların yolculuk ve izin programını önceden değerlendirmesini gerektirebilir. Ancak dinî takvimdeki bayram tarihleri ile sonradan açıklanabilecek idari izin kararları ayrı bilgiler. Bu tarihlerden hareketle tatilin kendiliğinden dokuz güne çıktığı söylenemez.

Akdeniz Üniversitesinin resmî tatil takviminde Ramazan Bayramı dönemi, 8 Mart Pazartesi öğleden sonrasından başlayarak 11 Mart Perşembe gününü kapsayacak şekilde gösteriliyor. Daha uzun bir izin planlayanların kendi çalışma düzenini ve ilgili kurumun açıklamalarını ayrıca takip etmesi gerekiyor.

Ramazan neden her yıl farklı tarihte başlıyor?

Ramazan’ın miladi takvimdeki yeri, hicri takvimle miladi takvimin farklı yapıda olmasından kaynaklanıyor. Hicri kameri takvim ayın hareketlerine dayanıyor. Diyanet’in takvim açıklamasına göre hicri yıl, miladi yıla kıyasla her yıl yaklaşık 10 veya 11 gün önce başlıyor.

Bu fark nedeniyle Ramazan aynı mevsimde sabit kalmıyor; yıllar içinde farklı aylara doğru ilerliyor. 2027’de şubat ve mart aylarına denk gelen dönem, sonraki yıllarda miladi takvimde daha erken tarihlere kayacak. Böylece Ramazan, uzun bir döngü içinde farklı mevsimlerde yaşanıyor.

2027 Ramazan hazırlığında hangi bilgiler kontrol edilmeli?

Hazırlık yaparken üç bilgiyi birlikte kontrol etmek yararlı olabilir: İlk sahurun gecesi, bulunulan yerin imsak ve iftar vakitleri, bayram ziyaretlerinin tarihleri. Başlangıç tarihi ülke genelindeki dinî takvimi gösterirken günlük saatler yerleşime göre değişiyor.

Özellikle seyahat sırasında telefon uygulamasındaki konumun güncel olması ve seçilen şehrin kontrol edilmesi önem taşıyor. Ramazan’ın başlangıç ve bayram tarihleri için Diyanet’in 2027 dinî günler listesi, günlük saatler içinse resmî namaz vakitleri sayfası kullanılabilir. Böylece genel takvim ile günlük vakit bilgisi birlikte ve doğru yer üzerinden takip edilebilir.

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