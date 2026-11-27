İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklama ve adli kontrol kararlarının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncular Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in savcılık ifadelerinde suçlamaları reddettikleri ve aylık gelirlerini beyan ettikleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin adliyedeki işlemleri sürerken, dosyaya giren savcılık ifadeleri kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklanırken; İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatıldı, Seher Sevdişan ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Aynı soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest kalan oyuncular Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in savcılıkta verdikleri ifadelerin içeriği de netleşti.

Özcan Deniz: "Aylık Gelirim 500 Bin TL, Suçlamayı Kabul Etmiyorum"

Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Özcan Deniz, adına kayıtlı 7-8 gayrimenkul ve 1 araç bulunduğunu, borsada veya fonda kayıtlı hesabının olmadığını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve raporlu ilaçlar kullandığını aktaran Deniz, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür, vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim; üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, hakkımda takipsizlik kararı verilsin."

Deniz Çakır: "Aylık Gelirim 400 Bin TL, Ekran Şifremi Verdim"

İfadesinde aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyleyen Deniz Çakır, emniyetteki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek cep telefonunun ekran şifresini savcılığa teslim etti. Suçlamaları reddeden Çakır, "Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk: "Aylık Gelirim 300 Bin TL, İşten Eve Evden İşe Çalışırım"

Aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu kaydeden Burcu Özberk de telefon şifresini savcılığa vererek yoğun dizi çekimleri nedeniyle işten eve, evden işe bir yaşam sürdüğünü vurguladı. Geceleri genellikle dışarı çıkmadığını ifade eden Özberk, ifadesinde şunları söyledi:

"Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Derhal salıverilerek hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişide incelemesi yapılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum."

(Elif Altın-Hürriyet) haberinden alınmıştır.