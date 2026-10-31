Kış sebzelerinden pırasa yemeği, pişirme aşamasında eklenen bir yemek kaşığı taze portakal suyu ile çok daha dengeli bir lezzete kavuşuyor. Portakalın aroması pırasanın kendine has baskın tadını yumuşatırken, kısık ateşte doğru süre pişirmek sebzenin formunu koruyor.

Kış mevsiminde sofralarda sıkça yer bulan pırasa, doğru pişirme adımları izlendiğinde dengeli ve hafif bir sebze yemeğine dönüşmektedir. Kendine has kokusu ve tadı sebebiyle kimi zaman mesafeli yaklaşılan bu sebze, pişirme esnasında tencereye ilave edilen küçük dokunuşlarla çok daha lezzetli hale getirilebilmektedir.

Pırasa Yemeğine Portakal Suyu Neden Eklenir?

Zeytinyağlı pırasa pişirirken tencereye eklenen taze sıkılmış portakal suyu, sebzenin baskın ve sert aromasını yumuşatarak yemeğe hafif ekşimsi ve tatlı bir denge kazandırır. Pişirme suyuna yalnızca bir yemek kaşığı portakal suyu katmak, lezzet dengesini sağlamak için yeterli olmaktadır.

Daha yoğun bir narenciye aroması elde etmek isteyen kişiler, damak zevklerine göre kullanılan portakal suyu miktarını artırabilmektedir. Bu yöntem özellikle zeytinyağlı tariflerde farklı tat arayanlar için pratik bir pişirme tüyosu sunmaktadır.

Zeytinyağlı Pırasa Tarifi İçin Malzemeler

Dengeli bir lezzet elde etmek için gereken ölçülü malzeme listesi şu şekildedir:

4 dal pırasa

1 adet havuç

1 küçük çay bardağı pirinç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Adım Adım Zeytinyağlı Pırasa Nasıl Pişirilir?

Yıkanıp verev doğranmış pırasalar ile halka şeklinde kesilmiş havuçlar, zeytinyağında birkaç dakika hafifçe yumuşayana kadar kavrulur. Ardından pirinç, tuz, taze portakal suyu ve sıcak su tencereye eklenerek kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 25-30 dakika pişmeye bırakılır.

Pişirme işlemi sırasında tenceredeki su erken biterse azar azar sıcak su ilavesi yapılmalıdır. Ocaktan alınan yemek bir süre dinlendirildikten sonra ılık veya soğuk olarak servise hazır hale getirilir.

Pırasanın Formunu Korumak İçin Pişirme Süresi

Pırasanın tencerede uzun süre tutulması sebzelerin aşırı yumuşamasına ve dağılarak dokusunu kaybetmesine yol açmaktadır. Yemeği hafif diri kalacak biçimde pişirmek hem sebzenin estetik görünümünü hem de besin dokusunu muhafaza etmesini sağlamaktadır.