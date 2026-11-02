Günümüz dünyasında stresle mücadele eden milyarlarca insan için bilim dünyasından umut verici bir haber geldi. Teksas'taki Baylor Tıp Koleji tarafından yürütülen ve 14 yıl süren dev araştırmada, günlük atılan adım sayısının zihinsel performans ve akıl sağlığı üzerindeki çarpıcı etkileri gözler önüne serildi.

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, ekonomik kaygılar ve karmaşık ikili ilişkiler, stresi günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline getiriyor. Zihinsel yorgunlukla baş etmek her zaman kolay olmazken, bilim insanları akıl sağlığını korumanın ve zihinsel performansı artırmanın en pratik yolunu gün yüzüne çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yer alan prestijli Baylor Tıp Koleji bünyesinde çalışan psikiyatrist ve bilim insanı Dr. Olaoluwa O. Okusaga liderliğindeki uzman ekip, hareket etmek ile beyin sağlığı arasındaki güçlü bağı kanıtlayan son derece dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Yaklaşık 3 bin 100 yetişkin bireyin katılımıyla gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı araştırmada, yaşları 18 ile 93 arasında değişen katılımcılar tam 14 yıl boyunca titizlikle takip edildi. Gönüllülerin günlük hareketlilik düzeyleri ve adım sayıları gelişmiş pedometreler vasıtasıyla kayıt altına alınırken, sürecin devamında bu kişilerin düşünme, odaklanma, konsantrasyon ve bilgi işleme gibi temel bilişsel yetenekleri özel psikolojik testlerle detaylıca ölçüldü. Katılımcılar günlük ortalama adım sayılarına göre sırasıyla 5 bin 100, 8 bin 900 ve 14 bin 200 adım atanlar olmak üzere üç farklı gruba ayrıldı.

Elde edilen sonuçlar bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Günlük ortalama 8 bin 900 ve 14 bin 200 adım atan hareketli gruplar, daha az aktif olan 5 bin 100 adımlık gruba kıyasla yapılan mantık ve dikkat testlerinde gözle görülür şekilde çok daha yüksek başarı sergiledi. Araştırmadaki en sevindirici detay ise zihinsel zindeliğe ulaşmak için mutlaka 14 bin adımı zorlamanın şart olmamasıydı. Günde ortalama 8 bin 900 adım atan kişilerin dahi zihinsel becerilerinde çok ciddi bir artış tespit edildi. Uzmanlar bu rakamın kesin bir sınır olmadığını vurgulasa da düzenli yürüyüşün beyin sağlığı için harika bir yakıt olduğunu belirtti.

Çalışmada öne çıkan bir diğer kritik unsur ise kan basıncının zeka performansı üzerindeki etkisi oldu. Araştırma verilerine göre büyük tansiyonu yüksek olan kişilerin doğru karar verme testlerinde daha düşük puanlar aldığı saptandı. Ancak yüksek kan basıncının, fiziksel aktivite ile zihinsel keskinlik arasındaki olumlu ilişkiyi açıklamadaki payının oldukça sınırlı olduğu ifade edildi. Uzmanlar, çalışmada aşırı kilo, sigara ve psikiyatrik rahatsızlıklar gibi değişkenlerin hesaba katılamadığını belirterek, çalışmanın doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisinden ziyade günlük hareketlilik ile güçlü bir bilişsel performans bağlantısı sunduğunu ifade ediyor. Adeta "çalışan demir paslanmaz" sözünü doğrulayan bu araştırma, sadece yürüyerek zihnimizi koruyabileceğimizi net bir şekilde gösteriyor.