Sağlık Bakanlığının 2026 yılı üçüncü dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları başladı. Tabip, diş tabibi ve eczacı gruplarını kapsayan süreçte başvurular, 5 Kasım saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden yapılacak. Ankara’da görev isteyen adayların münhal kadroları, özel koşulları ve tercihlerini kesinleştirme adımını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. İşte başvuru takvimiyle ilgili ayrıntılar.

Sağlık alanında kamuya ilk defa atanmak veya yeniden görev almak isteyen adayları ilgilendiren kura takvimi açıklandı. Sağlık Bakanlığının 2026 yılı üçüncü dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için elektronik başvurular 30 Ekim’de başladı. Son başvuru zamanı 5 Kasım 2026 Perşembe saat 18.00 olarak belirlendi.

Ankara’da görev yapmak isteyenler açısından süreçteki en önemli aşamalardan biri, tercih edilebilecek boş kadroları incelemek olacak. İkamet edilen şehirden bağımsız olarak, adayın kendi unvanına uygun şekilde ilan edilmiş yerleri ve bu yerlere ilişkin açıklamaları dikkate alması gerekiyor.

Hangi meslek grupları kapsamda?

Kura; uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yönelik düzenleniyor. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için yapılacak yerleştirmeler, noter tarafından bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Ancak meslek unvanının listede bulunması, tek başına başvuru hakkının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Adayların kişisel durumlarına ilişkin başvuru hükümlerini ve istenen belgeleri de incelemesi gerekiyor. Özellikle daha önce kamu görevinde bulunmuş olanların, mevcut çalışma durumlarını doğru beyan ederek kendilerine uygun belge bölümünü kontrol etmesi önem taşıyor.

EKİP başvurusunda kesinleştirme adımına dikkat

Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adayların başvuru formunu doldurması, tercihlerini kaydetmesi ve ardından kesinleştirmesi gerekiyor. Kesinleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak; kesinleştirme sonrasında ise başvuru bilgileri ve tercihler değiştirilemeyecek.

Bu nedenle son onaydan önce tercih sırası, unvan, kurum ve yüklenen belgeler birlikte gözden geçirilmeli. Formu doldurup ekrandan çıkmakla işlemin tamamlandığı varsayılmamalı. Başvuru durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi, adayın eksik bir işlem bırakıp bırakmadığını görmesini sağlar.

Ankara kadro listesi nereden takip edilecek?

Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile yerleşenlerin listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek. Ankara’da çalışmak isteyen adaylar, yayımlanacak listede kendi unvan ve branşlarına uygun kadroları incelemeli. Tercih edilecek birimin açıklama bölümündeki özel şartlar da ayrıca okunmalı.

Adayların karşılaştıkları listenin 2026 yılı üçüncü dönem kurasına ait olduğundan emin olması önemli. Önceki dönemlerden kalan bir Ankara kadrosu, bu dönem de aynı yerde alım yapılacağı anlamına gelmez. Kurum adı kadar il, birim ve unvan bilgilerinin birlikte kontrol edilmesi yanlış tercih riskini azaltır.

Genel kura seçeneği ne anlama geliyor?

İlana göre adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura seçeneğini işaretlediği hâlde tercihlerinden birine yerleşemeyenler, boş kalan yerler için genel kuraya dâhil edilecek.

Özellikle yalnızca Ankara’da görev almayı planlayanların bu seçeneğin anlamını dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. Tercih listesiyle genel kura seçeneği aynı işlem değil; başvuru ekranındaki her onay, adayın görev yeri planıyla birlikte ele alınmalı.

Kura 26 Kasım’da yapılacak

Takvime göre başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım’da, itiraz sonuçları 25 Kasım’da açıklanacak. Kura tarihi 26 Kasım 2026 olarak belirlendi. Yerleşen adayların atamaya esas evraklarının ilgili kuruma son ulaşma zamanı ise 11 Aralık saat 18.00 olacak.