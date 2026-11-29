Teknoloji dünyasının merakla beklediği Samsung Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modellerine ait plastik maketler ilk kez yan yana görüntülendi. Yeni sızıntılar, seride köklü bir tasarım değişimine gidilerek geniş ve dikdörtgen bir kamera adasına geçileceğini ve gelişmiş zoom seçeneklerinin sunulacağını gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden Samsung, önümüzdeki yılın başında teknoloji severlerin karşısına çıkarmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi Galaxy S27 serisi ile yine adından söz ettirmeyi başarıyor. Tanıtım tarihine yaklaşılırken sızıntıların ardı arkası kesilmezken, son olarak YouTuber Jam Ancheta tarafından paylaşılan görüntülerde Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modellerinin ilk kez yan yana durduğu plastik maketler ortaya çıktı. Kılıf üreticilerinin lansman öncesinde cihaz ölçülerini almak için kullandığı bu hassas kalıplar, yeni nesil telefonların dış tasarımına dair en net ipuçlarını barındırıyor. Ocak veya şubat ayında resmiyet kazanması beklenen serinin, tasarımsal anlamda bugüne kadarki en büyük değişimlerden birini yaşayacağı açıkça görülüyor.

Sızdırılan maket videolarında siyah renkli Pro modeli ile beyaz renkli Ultra modeli dikkat çekiyor. İki cihazda da şirketin uzun süredir kullandığı tekli kamera halkası diziliminden vazgeçildiği görülüyor. Bunun yerine arka gövdeden hafifçe dışarıya doğru çıkıntı yapan geniş ve dikdörtgen formlu yeni bir kamera adası tasarımı benimsenmiş durumda. Standart serideki bazı modellerin eski görünümünü korumaya devam edeceği bilinirken, Pro ve Ultra serisinin bu yenilikçi çizgisi estetik açıdan farklı bir soluk getiriyor.

Kamera modülünün içerisinde dört farklı açıklık yer alsa da, kalıptan kaynaklanan optik bir yanılsama olduğu belirtiliyor. Ayrı bir LED flaş yuvasının bulunmaması, sağ üst köşedeki açıklığın flaşa ev sahipliği yaptığını ve toplamda üç ana kamera sensörünün yer alacağını doğruluyor. Ayrıca önceki nesillerde yer alan lazer otomatik odaklama sensörünün bu seride kaldırıldığı dikkat çekiyor. Sızan teknik detaylara göre her iki modelde de 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens bulunacak. Pro modelde 3x optik yakınlaştırma sunan 10 MP lens tercih edilirken, Ultra modelde ise 3x lens tamamen kaldırılarak yerine 50 MP çözünürlüğünde 5x periskop zoom kamerası entegre edilmiş durumda.

Cihazların fiziksel boyutları incelendiğinde, Pro modelin ebatlarının yaklaşık olarak iPhone 18 Pro seviyesinde olduğu, Ultra modelin ise iPhone 18 Pro Max ile benzerlik gösterdiği görülüyor. Ergonomi tarafında ise Pro model tek elle kullanıma uygun yuvarlatılmış köşelerle tasarlanırken, Ultra model daha keskin ve köşeli kenar hatlarına sahip. İki model de ince çerçevelerle çevrelenmiş düz ekran yapısı, mat cam arka yüzey ve düz alüminyum çerçevelerle donatılmış durumda. Bütün fiziksel kontrol tuşlarının sağ kenara toplandığı cihazlarda, S Pen yuvası yalnızca Ultra modelde yer alıyor; kompakt yapısıyla öne çıkan Pro modelde ise kalem desteği bulunmuyor.