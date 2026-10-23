Ankara’da kebap için restoran arayanların karşısına çıkan Sıralı Kebap, Tepe Prime’daki şubesiyle hizmet veriyor. Peki, restorana nasıl gidilir, menüde hangi lezzetler araştırılmalı ve rezervasyon öncesinde neler sorulmalı? İşte adresinden iletişim bilgilerine, menü seçiminden fiyat kontrolüne kadar ziyaretinizi planlamanıza yardımcı olacak, gitmeden önce göz atabileceğiniz pratik bilgiler ve bütçenizi netleştirecek önemli ayrıntılar.

Ankara’da bir akşam yemeği planlarken restoranın konumu kadar menüsü ve masadan kalkarken ödenecek hesap da belirleyici oluyor. Özellikle ilk kez gidilecek bir mekânda, “Ne sipariş verelim?” sorusuna ulaşım ve rezervasyon ayrıntıları ekleniyor. Sıralı Kebap Ankara için ziyaret planlayanların başlangıç noktası ise Tepe Prime’daki şube bilgileri.

İşletmenin resmî internet sitesinde Ankara şubesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Tepe Prime A Blok No: 266A, Çankaya adresinde gösteriliyor. Şubeye ilişkin iletişim bilgileri de aynı kaynakta bulunuyor.

Sıralı Kebap Ankara nerede, nasıl gidilir?

Sıralı Kebap’ın Ankara adresi, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Tepe Prime yerleşkesinde bulunuyor. Özel araçla gideceklerin navigasyonda yalnızca restoranın adını değil, Tepe Prime ve A Blok bilgisini de kontrol etmesi, doğru noktaya ulaşmayı kolaylaştırabilir.

Toplu taşımayla ulaşımda ise çıkış noktasına göre güzergâh belirlemek gerekiyor. Yolculuk öncesinde güncel sefer ve aktarma bilgilerine bakılması, özellikle dönüş saatini planlamak açısından yararlı olabilir. Otopark, vale hizmeti veya giriş noktası konusunda bilgi almak isteyenler, rezervasyon görüşmesinde bu ayrıntıları da sorabilir.

Sıralı Kebap Ankara’da ne yenir?

Kebap ağırlıklı bir sofra düşünüyorsanız menüyü başlangıç, ana yemek ve tatlı sırasıyla değerlendirmek seçimi kolaylaştırabilir. Ankara şubesine ilişkin restoran rehberlerinde zırh kıyma, kuzu şiş, beyti, lahmacun, meze ve katmer gibi seçeneklerden söz ediliyor. Ancak ürünlerin ziyaret gününde bulunup bulunmadığı güncel şube menüsünden kontrol edilmeli.

İlk kez gidenler için önemli nokta, yalnızca yemek adına bakarak sipariş vermemek. Etin türü, acı seviyesi, porsiyon büyüklüğü ve tabağın yanında neler sunulduğu sorulduğunda beklenti daha açık hâle geliyor. Özellikle paylaşılacak yemeklerde, ürünün kaç kişiye uygun olduğunu öğrenmek sipariş miktarını belirlemeye yardımcı oluyor.

Meze seçiminde de aynı yaklaşım geçerli. Masaya gelecek çeşitleri ve miktarlarını baştan konuşmak, ana yemek öncesinde gereğinden fazla sipariş verilmesini önleyebilir. Alerjisi veya beslenme kısıtlaması bulunanların içerikleri servis ekibinden öğrenmesi gerekiyor.

Sıralı Kebap Ankara menü fiyatları 2026 ne kadar?

Sıralı Kebap Ankara’da yemek planlayanlar için kebap ve ızgara seçenekleri farklı fiyat seviyelerinde bulunuyor. Paylaşılan 2026 fiyat bilgilerine göre, aşağıdaki ürünlerde fiyatlar 760 TL’den başlayıp 1.480 TL’ye kadar çıkıyor. Spesiyal kebaplarda ise tercih edilen ürüne göre 1.100 TL ile 3.900 TL arasında tutarlar belirtiliyor.

Kebaplar ve ızgaralar Fiyat Zırh Kıyma (Adana / Urfa) 760 TL Patlıcanlı Kebap 960 TL Kuzu Şiş (180 gr) 1.080 TL Güneydoğu Marinasyonlu Çöp Şiş (225 gr) 1.150 TL Küşleme Dolama (330 gr) 1.480 TL Spesiyal Kebaplar 1.100–3.900 TL

Kebap dışında bir seçenek arayanlar için paylaşılan listede Ali Nazik Kuşbaşı (225 gr) 1.350 TL, Sıralı Burger (420 gr) ise 1.400 TL olarak yer alıyor. Toplam hesap; seçilen ana yemeğin yanında meze, içecek ve tatlı siparişlerine göre değişebilir.

Rezervasyon için hangi numara aranmalı?

İşletmenin resmî sitesinde Ankara şubesi için 0312 286 44 00 ve 0532 010 01 06 numaraları yer alıyor. Masa uygunluğu, çalışma saatleri ve güncel menü bilgileri bu numaralar üzerinden sorulabilir.

Rezervasyon sırasında kişi sayısını, geliş saatini ve varsa çocuk sandalyesi gibi ihtiyaçları belirtmek planlamayı kolaylaştırır. Kalabalık bir buluşma düşünülüyorsa ortak menü sunulup sunulmadığı, porsiyon düzeni ve toplam fiyat da önceden konuşulabilir. Böylece restorana gitmeden önce hem sofra tercihi hem de bütçe konusunda daha net bir plan yapılabilir.