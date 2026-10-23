Türk rock müziğinin sevilen grubu Seksendört, müzik kariyerindeki 20. yılını muhteşem bir konser serisiyle kutlamaya hazırlanıyor. Başkentli müzikseverlerle buluşacak olan grup, 8 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 20:00'de Ankara'da sahne alacak. Büyük ilgi görmesi beklenen bu özel gecenin bilet fiyatları ve detayları netleşti.

Türk rock müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler, dillerden düşmeyen hit şarkılar ve kendine has tarzıyla iki on yıldır milyonların kalbinde taht kuran Seksendört, müzik yolculuğundaki görkemli 20. yılını hayranlarıyla birlikte kutlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında verdiği enerjik konserlerle adından söz ettiren başarılı grup, başkentteki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yıllara meydan okuyan güçlü repertuarıyla rock müzik sahnesinin en istikrarlı temsilcileri arasında yer alan Seksendört, hayranlarının uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği Ankara buluşmasının tarihini ve detaylarını duyurdu. Grubun dillerden düşmeyen "Yediveren Çiçeğim", "Aklımı Çeliyor", "Kime Ne", "Söyle" ve "Hayat Ölüm Arasında" gibi klasikleşmiş şarkılarını canlı dinlemek isteyenler için geri sayım resmen başladı.

8 Kasım 2026 Pazar Günü Sahne Alacaklar

Başkentteki müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu dev organizasyon, 8 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilecek. Haftanın son gününü müzikle taçlandırmak isteyenler için kapıların açılacağı saat 20:00 olarak belirlendi. Yılların verdiği sahne tecrübesi ve muhteşem performanslarıyla izleyicileri adeta büyüleyecek olan grup, 20 yıllık müzik kariyerinin en özel şarkılarını Ankara sahnesinde seslendirecek. Konserin, hem görsel şovları hem de yüksek temposuyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir atmosfere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Bilet Fiyatları ve Kategori Detayları Belli Oldu

Konserin duyurulmasının ardından müzikseverler en çok bilet fiyatlarını ve kategorilerini araştırmaya başladı. Yoğun ilgi görmesi beklenen bu özel 20. yıl konseri için biletler farklı kategorilerde satışa sunuldu. Açıklanan tarifeye göre bilet fiyatları şu şekilde şekillendi:

1. Kategori: ₺2.750,00

2. Kategori: ₺2.310,00

3. Kategori: ₺1.980,00

Sınırlı sayıdaki biletlerin kısa süre içinde tükenmesi beklenirken, organizasyon yetkilileri hayranların geç kalmadan biletlerini temin etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Ankara'nın kültür ve sanat takviminde haftanın en önemli müzik olaylarından biri olarak gösterilen bu etkinlik, rock müzik dostlarına muazzam bir akşam vadediyor.

Seksendört ile Nostalji ve Coşku Dolu Bir Gece

İki nesildir müziğiyle büyüyen geniş bir kitleye hitap eden Seksendört, 20. yıl turnesi kapsamında sahne performansıyla yine adından söz ettirecek. Grubun solisti Tuna Velibaşoğlu'nun kendine has vokal yorumu ve müzisyenlerin kusursuz sahne uyumu, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Başkentte rock müziğin kalbinin atacağı bu dev buluşma, sonbahar akşamına damgasını vuracak. 8 Kasım Pazar akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek bu muazzam konserde yerinizi almak ve 20 yıllık müzik serüvenine ortak olmak için hazırlıklarınızı şimdiden yapabilirsiniz.