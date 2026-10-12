TÜİK’in 2025 boşanma verilerine dayandırılan ilçe sıralamasında Çankaya birinci, Keçiören ikinci oldu. Ankara’dan Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan da ilk 30’a girdi. İstanbul ise 10 ilçeyle listede en fazla temsil edilen şehir olarak öne çıktı. Sıralama, nüfusa göre boşanma oranını değil, kaydedilen toplam boşanma sayısını esas alıyor. İşte Ankara ilçelerinin listedeki yerleri.

Türkiye’de Boşanma Sayısında İlk İki İlçe Ankara’dan! Çankaya ve Keçiören Zirvede

Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 yılı boşanma verilerine dayandırılarak yayımlanan ilçe sıralamasında, ilk iki basamakta Ankara ilçeleri yer aldı. Çankaya, boşanma sayısının en yüksek olduğu ilçe olarak birinci sırada gösterilirken Keçiören ikinci oldu. Başkentten dört ilçe daha ilk 30’a girdi.

Yayımlanan sıralamada Ankara’yı Çankaya ve Keçiören’in yanında Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan temsil etti. İstanbul 10 ilçeyle listede en fazla yer alan şehir olurken, İzmir’den beş ilçe sıralamaya girdi. Liste, ilçelerde kaydedilen toplam boşanma sayısına göre oluşturuldu; nüfusa oranlanan boşanma hızını göstermiyor.

Çankaya birinci, Keçiören ikinci sırada

2025 verilerine ilişkin yayımlanan listede Çankaya ilk sırada yer aldı. Ankara’nın Keçiören ilçesi de ikinci basamakta bulundu. İlk iki ilçeyi Antalya’nın Muratpaşa ilçesi izledi. İstanbul’un Kadıköy ilçesi dördüncü, Adana’nın Seyhan ilçesi ise beşinci sırada gösterildi.

İlk 10’daki diğer ilçeler İstanbul’dan Esenyurt, Bursa’dan Osmangazi ve Antalya’dan Kepez oldu. Ankara’nın Yenimahalle ve Mamak ilçeleri de ilk 10 içinde yer aldı.

Ankara’nın altı ilçesi ilk 30’a girdi

Başkent ilçelerinin sıralamadaki yerleri şöyle:

Ankara ilçesi Türkiye sıralaması Çankaya 1 Keçiören 2 Yenimahalle 9 Mamak 10 Etimesgut 19 Sincan 25

Bu dağılıma göre Ankara’nın dört ilçesi ilk 10’da, altı ilçesi ise ilk 30’da yer aldı. Yenimahalle dokuzuncu sırada bulunurken Mamak hemen ardından geldi. Etimesgut 19’uncu, Sincan ise 25’inci sıradan listeye girdi.

Başkentten sıralamaya giren ilçeler Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan olarak açıklandı. Paylaşılan haberlerde bu ilçelerin sıralamadaki yerleri belirtilirken, bütün ilçelerin boşanma sayıları aynı listede sunulmadı.

İstanbul 10 ilçeyle en fazla temsil edilen şehir

İstanbul, ilk 30 ilçe arasında 10 ilçeyle yer aldı. Kentin listedeki en üst sıradaki ilçesi Kadıköy oldu. Kadıköy’ü altıncı sıradaki Esenyurt izledi.

Maltepe 12’nci, Küçükçekmece 13’üncü, Pendik 17’nci ve Ümraniye 18’inci sırada gösterildi. Üsküdar 20’nci, Kartal 23’üncü, Bahçelievler 27’nci ve Ataşehir 29’uncu sıradan listeye girdi.

İstanbul’un listede 10 ilçeyle bulunması, şehirler arasında toplam boşanma sayısının karşılaştırıldığı ayrı bir sonuçla karıştırılmamalı. Buradaki bilgi, İstanbul’un ilk 30 ilçe sıralamasında en fazla ilçeyle temsil edilmesi.

İzmir’den beş, Bursa’dan üç ilçe listede

İzmir’in Konak ilçesi 11’inci sırada yer aldı. Buca 14’üncü, Karabağlar 15’inci, Karşıyaka 16’ncı ve Bornova 24’üncü sırada bulundu. Böylece İzmir, beş ilçeyle ilk 30 içinde temsil edildi.

Bursa’dan Osmangazi yedinci, Nilüfer 22’nci ve Yıldırım 30’uncu sırada gösterildi. Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçeleri de sırasıyla üçüncü ve sekizinci basamakta yer aldı.

Listenin diğer ilçeleri arasında Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 21’inci, Konya’nın Selçuklu ilçesi 26’ncı ve Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi 28’inci sırada bulundu.

Boşanma sayısı ile boşanma oranı farklı göstergeler

TÜİK’in veri portalında il ve ilçe düzeyinde boşanma sayıları ayrı bir veri başlığı altında sunuluyor. Kurumun yöntem açıklamasında ilçe düzeyindeki boşanma istatistiklerinin erkeğin ikametgâh yerine göre bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle sıralama, boşanma davasının görüldüğü adliyenin bulunduğu ilçeyi gösteren bir liste olarak okunmamalı.

Çankaya’nın toplam sayıda ilk sırada bulunması da nüfusa göre boşanma oranının en yüksek olduğu ilçe olduğu anlamına gelmiyor. Yayımlanan ilk 30 sıralaması, 2025 yılında kaydedilen boşanma sayıları üzerinden aktarılıyor.