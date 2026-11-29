Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Spor ve cemiyet hayatının akın ettiği görkemli düğünde, sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’in çift için takdim ettiği servet değerindeki milyonluk düğün hediyesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Türk futbolunun başarılı isimlerinden Galatasaray ve A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün, özel hayatında da mutlu sona ulaştı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca ile hayatını birleştiren genç futbolcunun nikâh töreni, adeta spor ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. İstanbul’da gerçekleştirilen ve yankıları uzun süre sürecek olan bu görkemli düğün, hem katılan isimler hem de damada takılan servet değerindeki düğün hediyeleriyle magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Çiftin nikâh masasındaki bu özel anlarında şahitlik üstlenen isimler de dikkat çekti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir çiftin nikah şahitliğini büyük bir mutlulukla üstlendi. Sadece kulüp cephesi değil, Türk futbolunun zirvesindeki isimler de bu mutlu günde genç çifti yalnız bırakmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray yönetim kurulu tam kadro, çok sayıda futbolcu ve spor camiasının önde gelen figürleri törende yer aldı.

Ancak geceye damgasını vuran ana olay, katılan davetlilerin yanı sıra kulübün dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in yapmış olduğu iddia edilen devasa düğün hediyesi oldu. Basına yansıyan ve sosyal medyada hızla yayılan kulis bilgilerine göre, yıldız futbolcu Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca çiftine 75 milyon TL değerinde son model lüks bir otomobil hediye etti. Kısa sürede gündem olan bu cömert hediye, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve kısa sürede en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi.

Osimhen'in yanı sıra nikah şahitliğini üstlenen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de düğün hediyesiyle adından söz ettirdi. İddialara göre Başkan Özbek, genç futbolcuya 20 adet Cumhuriyet altını ile birlikte 100 bin euro nakit takı takdim etti. Kulüp içindeki bu güçlü bağların ve dostluğun düğün hediyelerine de bu denli büyük bir ihtişamla yansıması, sarı-kırmızılı camiada takdirle karşılandı. Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın bu masalsı düğünü, hem katılan şahsiyetler hem de ardında bıraktığı milyonluk hediyelerle uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.