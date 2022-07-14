- 14 Tem 2022 - 17:26

Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Yaz dizilerinin seyirci kantarına çıkmaya devam ettiği Seni Kalbime Sakladım dizisi, ilk bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Seni Kalbime Sakladım dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanı ise, dizi hakkında önemli ipuçları içeriyor. Seni Kalbime Sakladım31. Bölüm fragmanı ve izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni yapımlarından olan Seni Kalbime Sakladım dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Civanmert ile Zeynep arasındaki ilişkide sürpriz gelişmeleri ekrana getirecek olan Seni Kalbime Sakladım dizisi, bu akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisi 2. son bölümünde ne oldu? Seni Kalbime Sakladım dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Sev Yapım imzası ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Seni Kalbime Sakladım dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Başrollerini Ekin Mert Daymaz ve Sevda Erginci’nin paylaştığı Seni Kalbime Sakladım dizisi, zengin kız ve fakir erkeğin aşkını anlattığı romantik hikayesi ile çok sevilmiş bulunuyor. Öte yandan ilgi gören Seni Kalbime Sakladım dizisinin yeni bölümleri her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Seni Kalbime Sakladım Dizisi 2. Son Bölümünde Ne Oldu?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 7 Temmuz 2022 Perşembe günü alan Seni Kalbime Sakladım dizisi, 2. son bölümü ile seyircisini buluşturdu. Seni Kalbime Sakladım dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; Civanmert ile Zeynep arasındaki aşk oyunu tehlikeli bir hal almaya başladı. Civanmert’in evine kahvaltıya giden Zeynep, Civanmert’in annesi tarafından tüm mahalleye “gelinim” olarak tanıtılınca işler bir hayli karıştı. Civanmert ile Zeynep, düştükleri durumdan kendilerini kurtarmak için çareyi arkadaşlarından destek almakta bulurken; Zeynep’in bir yandan da Mete’yi düşünmesi oyunu kontrol edilmesi zor bir hale büründürdü. Öte yandan Mete’nin yapay zekasıyla dahil olduğu bir defileye Zeynep’in Civanmert’le katılması, ikilinin bambaşka bir sürpriz ile karşılaşmasına neden oldu.

Seni Kalbime Sakladım Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile seyircisini buluşturacak olan Seni Kalbime Sakladım dizisi, 14 Temmuz 2022 Perşembe 3. yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Seni Kalbime Sakladım dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Mete, Zeynep ve Civanmert’in arasındaki ilişkiyi araştırmaya başlayacak. İkiliyi yemeğe davet edecek olan Mete’nin, Civanmert’in kim olduğunu hatırlayınca Zeynep’i bir kez daha zor anlar bekleyecek. Sevilen dizi Seni Kalbime Sakladım, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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14 Tem 2022 - 17:26 - Dizi Fragmanları

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