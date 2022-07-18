- 18 Tem 2022 - 10:05

Tozluyaka Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Temmuz 2022 Tozluyaka 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dizi dünyasının sevilen kanalı FOX TV yaz dizileri ile yine bomba gibi bir sezona hazırlanıyor. Ekranların yeni dizisi olan Tozlu Yaka dizisi ise birbirinden kaliteli oyuncuları ile ekranlara gelmeye başladı. İşte Tozlu Yaka dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki...

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Tozlu Yaka 3. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni fenomeni Tozluyaka dizisi, gençlik türündeki hikayesi ile reyting rekorlarını üst üste tazelemeye devam ediyor. Ekranlara iddialı bir giriş yapan Tozluyaka dizisi, verdiği Kurban Bayramı arasının hemen ardından yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Peki, Tozluyaka dizisi 2. son bölümde ne oldu? Tozluyaka dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

NTC Medya imzası ile 27 Haziran tarihinden bu yana FOX TV ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Tozluyaka dizisi, ekranlara yaptığı iddialı girişin ardından reyting sıralamalarında 2.sıraya kadar yükselmiş bulunuyor. İddiasını her hafta biraz daha artıran Tozluyaka dizisinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Kaan Mirac Sezen ve Begüm Birgören gibi sevilen isimler yer alıyor. Arkadaşlarının katilini arayan gençlerin hikayesini ve maceralarını konu alan Tozluyaka dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Tozluyaka Dizisi 2. Son Bölümde Ne Oldu?

Tozluyaka’da yaşayan gençlerin koleje girmeyi başardığı Tozluyaka dizisinin 2. bölümü, 4 Temmuz 2022 tarihinde FOX TV ekranlarındaki yerini aldı. Tozluyaka dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; Tozluyakalılar, koleje kabul edilmesi, kolejli öğrencileri bir hayli kışkırttı. Berk ve arkadaşları Tozluyakalıları göndermek için harekete geçerken, Vefa’nın katilini arayan Tozluyakalıların gitmeye hiç niyeti yoktu. Hazal ve Berk’in kendi yalanlarının ortaya çıkmasından korkması hata yapmalarına neden olurken, Tozluyakalıların gelmesiyle birlikte kolejin tüm dengeleri değişti. Kolejliler ile Tozluyakalılar arasında doğmaya başlayan ilk aşk ise, işleri daha da karıştırdı.

Tozluyaka Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kurban Bayramı nedeniyle kısa bir molaya çıkmış olan Tozluyaka dizisi, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü 3. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini yeniden almaya başlıyor. Tozluyaka dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Cemre ve Ali’nin yakınlaşması sadece başta Berk’i, sonra ise Zeyno’yu oldukça sinirlendiriyor. Bu yakınlaşma pek çok sırrın da kapısını aralamayı sağlayacakken; Ali ve arkadaşları Hazal’ın Vefa’nın olduğu geceye dair itirafının peşine düşüyor. Sırların açığa çıkmaya başlayacağı Tozluyaka dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

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18 Tem 2022 - 10:05 - Dizi Fragmanları

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