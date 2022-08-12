- 12 Ağu 2022 - 13:20

Tozluyaka 7. Bölüm Tanıtım Videosu Yayınlandı! Tozluyaka Dizisi 7. Bölüm Fragmanı İzle...

Dizi dünyasının sevilen kanalı FOX TV yaz dizileri ile yine bomba gibi bir sezona hazırlanıyor. Ekranların yeni dizisi olan Tozluyaka dizisi ise birbirinden kaliteli oyuncuları ile ekranlara gelmeye başladı. İşte Tozluyaka dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki...

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FOX TV ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizisi Tozluyaka, tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıkacak olan Tozluyaka dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, herkesi şaşkına çevirmiş bulunuyor. Peki, Tozluyaka dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Tozluyaka 7. Bölüm Fragmanı İzle...

Kenan, Ali’nin babası olduğunu öğrendikten sonra tek hedefi oğluna yakın olmak olacaktır ancak Derya buna izin vermez. Sessiz savaş başlar aralarında.

Tüm okların Cemre’yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık. Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar… fakat bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.

Gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir?

TOZLUYAKA 7. BÖLÜMÜYLE  15 AĞUSTOS SAAT 20.00’DE FOX’TA!

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12 Ağu 2022 - 13:20 - Dizi Fragmanları

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