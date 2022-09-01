- 01 Eyl 2022 - 18:07

Fenerbahçeli Arda Güler'e Çılgın Teklif! Tam Tamına 30 Bin Euro'yu Gözden Çıkardı!

Ali Koç ve Jorge Jesus tarafından özellikle takip edilen Arda Güler için dünyanın en önemli kulüpleri arasında yer alan İngiliz takımı Arsenal talip oldu. Büyük potansiyeli, yeteneği ve genç yaşı nedeni ile değeri oldukça yüksek olan Arda Güler için Arsenal’in Fenerbahçe’nin kapısını 30 milyon Euro ile çalacağı iddia edildi.

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17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler Fenerbahçe altyapısında keşfedilmiş ve geçtiğimiz yıl A takıma çıkarılarak süre almış ve aldığı sürelerde de sergilediği, performans ile yeteneğini kanıtlayarak üst seviyelere çıkmaya başlamış ve Fenerbahçe’nin en önemli oyuncularından birine haline gelmeyi başarmıştı. Aynı başarısını buz sezonda da sürdüren Arda güler çıktığı hazırlık maçlarında 1, ve ligde süre aldığı 5 maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Popüler oyuncu arda güler ise Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu adına büyük önem taşımakta. Dünyanın en önemli kulüplerinde forma giyilmesi beklenen Arda Güler’e ise teklif çok sürmedi ve gündemlerinde yer aldığını belirten İngiliz kulübü Arsenal’in Fenerbahçe’ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte transfer ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

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01 Eyl 2022 - 18:07 - Spor

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