- 20 Eyl 2022 - 22:41

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 1. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Ben Bu Cihana Sığmazam Birinci Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

ATV’nin merakla beklenen bomba dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam reytingleri alt üst etmeye geliyor. Yayınlanan ilk gölümü ve tanıtım fragmanları ile seyirciden büyük beğeni alan Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı dizide ise merak edilen ilk bölüm ve detayları ise şu şekilde…

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Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 1. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ

Ben Bu Cihana Sığmazam Birinci Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Dizi sezonunun açılması ile birlikte ekranlara bir bir yeni diziler eklenmeye başladı. Yaz dizilerinin kimisinin istenilen reytingleri yakalayamayıp ekranlara veda ettiği kimisinin de beklenen başarıyı yakalayarak yayın hayatına devam ettiği yeni dizi sezonunda ekranlarda oluşan boşluklara yerleşen birçok başarılı dizi yayın hayatına start verdi.

Bunlardan biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de duyurulduğu ilk günden beri büyük bir ilgiyle seyirciler tarafından beklenmekte. Dizinin merakla beklenme nedenlerinden biri de, dizde başrol oyuncusu olarak Oktay Kaynarca’nın yer alması. Oyunculuğu ile beğenileri toplayan Oktay Kaynarca ise bu kez dizide oldukça zorlu anlar içerisinde kalacak.

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ise ilk bölümü ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ana karakteri Cezayir Türk, İstanbul’un köklü ve güçlü ailelerinden birinin mensubudur. Ailesinin bireylerinden abisi devlet için çalışmaktadır. Ancak abisinin ölümünden sonra intikamını alan Cezayir, zor durumda kalmış ve bu nedenle öldü gösterilerek hem kendisinin hem de ailesinin güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Öldü olarak gösterilen Cezayir’in ailesi bu duruma çok üzülse de Cezayir ailesinin güvenliği için Bulgaristan’da kaçak bir hayata başlamıştır. Daha sonra burada bir kadına âşık olan Cezayir yeni bir hayat kurmaya başlar ve gizliliğini korur. Ancak Cezayir’in kimliğinin açığa çıkması ile düşmanları onu üzerlerine çekmek için kızını kaçırır.

İstanbulda kızının kaçırıldığını öğrenen Cezayir ise hazırlanarak İstanbul’a ailesinin yanına gider. 15 yıl sonra onu gören ailesi ise şaşkına döner. Cezayir ise sahibi olarak döndüğü İstanbul’un artık değiştiğini ve başka sahiplerinin olduğunu anlar.

Dizinin ilk bölümü ve ikinci bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara geleceği duyurulduğundan beri milyonlarca dizi sever tarafından merakla beklenen dizi kaliteli oyuncu kadrosu ve senaryosu ile göz dolduruyor. Ailesinin güvenliği için kaçak hayatı yaşayarak yeni bir hayat kuran Cezayir’in eski ve yeni ailesi arasındaki durumları, Cezayir’in düşmanları ile olan mücadeleleri konu alan dizi 20 Eylül akşamı saat 20:00’da ekranlara gelecek.

Dizi ile ilgili tanıtım ve fragmanlar merak uyandırırken dizinin 2. Bölümünün fragmanları 1. Bölümün yayınlanması ardından seyircilere sunulacak.

Sizler de konu ile ilgili görüş ve yorumlarınızı bizler ile paylaşmayı unutmayınız.

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20 Eyl 2022 - 22:41 - Gündem

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