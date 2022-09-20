- 20 Eyl 2022 - 22:46

Üç Kız Kardeş Dizisi 18. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin en çok sevilen dizileri arasında yer alan Üç Kız Kardeş yayınlanan her bölümüyle izleyenlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni sezon ilk bölümü ile kafaları daha da karıştıran dizinin ise son bölümü merak ediliyor. Peki, dizinin 18. Bölümü yayınlandı mı? Yeni bölümde neler oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

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Üç Kız Kardeş Dizisi 18. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ

Son dönemde ekranlarda en çok sevilen yapımlar arasında yer alan Üç Kız Kardeş dizisi kendisine özgü senaryosu ve oyuncularıyla başarılı yürüyüşüne devam ediyor. İki ailenin, aşıkların ve kardeşlerin ilişkilerini konu alan dizi yayınlanan her yeni bölümü ile reytingleri alt üst ederken, izleyenlerin de gözlerinden yaşlar akmaya devam ediyor.

Somer ve Türkan’ın aşklarının bir hayli sallantıda olduğu dizide sezon sonunda yaşananlar yeni sezon ile ilgili büyük soru işaretlerini açığa çıkarmıştı. Ancak verilen aranın ardından dizinin yeni sezonunun başlaması ile birlikte gerçekler açığa çıktı ve dizide olaylar iyice karıştı. İşte 18. Bölüm ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Üç Kız Kardeş 17. Son Bölümde Neler Oldu?

Birbirlerine aşkla bağlanan Somer ve Türkan’ın aşkı tam yeşermişken, Mine’nin Somer’in çocuğunu dünyaya getirmesi ile birlikte ortalık tamamen karıştı. Mine ise dünyaya getirdiği çocukla birlikte tekrar Somer ile olan aşkını canlandırarak onu elde etmeye çalışmaktadır. Bu durum ise Somer ile Türkan’ın arasının bozulmasına neden olurken Somer arada kalarak ne yapacağını şaşırmış duruma gelir. Mine ise planlarına devam ederek Nihat’ı kullanır ve Nihat bebeğe zarar verme pahasına Mine’ye saldırır. Bu durumda deliye dönen Somer ise çıldırır ve Mine ile çocuğunu kendi koruması altına alır. Bu durum ise Somer ile Türkan arasındaki gerginliği artırır ancak Somer’in ne karar vereceği e kimi seçeceği ise merak konusu olmaya devam eder.

Üç Kız Kardeş 18. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor. Somer’in Mine’den dünyaya gelen yeni bebeği ile sakinleşmeye yanaşan ortamda yeniden fırtınalar kopmaya başladı. Somer’in dünyaya gelen bebeği Somer’in aklını tamamen karıştırırken Mine’nin hain planları birbiri arkasına gelmeye devam ediyor. Türkan ile de arası bozulan Somer ise ne yapacağını şaşırmışken dizide olacaklar merakla bekleniyor.

Üç Kız Kardeş dizisi ise 20 Eylül 2022 günü saat 20:00’da Kanal D’de 18. Bölümü ile ekranlara gelecek.

Sizler de konu ile ilgili görüş ve yorumlarınızı bizler ile paylaşmayı unutmayınız.

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20 Eyl 2022 - 22:46 - Gündem

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