Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum Dizisi 27. Bölüm Fox TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Ekranlara geldiği ilk günden beri seyircilerin beğenisini toplayan ve her yeni bölümü merak konusu olan son dönemin en popüler dizilerinden biri de Mahkum dizisi. Senaristler tarafından oldukça ilginç şekilde bir senaryo izlenirken bu ilginçlik de izleyicilerin en çok beğendiği detaylardan biri oluyor. Başarılı oyuncuların kusursuz rolleri ile birleşince de reyting rekorları kırmayı başaran dizinin ise son bölümlerinde yaşananlar resmen heyecanı doruğa çıkarıyor.

Barış ve Fırat Bulut’un hiç dinmeyen mücadelesinde sürtüşme iyice artarken dizide Barış’ın atağa geçmesi ve Fırat Bulut’a daha da yaklaşması herkesi şaşırtırken, Barış ve mahkum ekibinde yaşanan olaylar ise bu şaşkınlığı ikiye katlıyor. İşte Mahkum dizisinin 27. Bölümü ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Mahkum Dizisi 26. Son Bölümde Neler Oldu?

Aksiyonun hiç eksik olmadığı dizide Barış’ın intikam yeminleri etmesi ve mahkum ordusunu yeniden bir araya getirerek daha büyük planlara girişmesiyle birlikte Fırat Bulut ile olan mücadele yeniden alevlenmişti. Her şeyden uzaklaşmak ve sadece kızı ile sakin bir hayat sürmek isteyen Fırat Bulut ise Barış’ın yaptıklarına ve hırçın ilerleyişine kayıtsız kalmayarak o da kendisine bir ekip kurmuş ve Barış’ın peşine düşmüştü.

Ancak yaptığı acımasız eylemler ile Fırat Bulut’a gerekli mesajı verdiğini düşünen Barış’ın tek sorunu Fırat Bulut değildir. Oluşturduğu kendisine bağlı mahkum ekibinde de bazı sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Çetede en önemli kural mutlak şekilde itaat etmektir ancak mahkum ordusunda bu nedenle sorunlar çıkarken Barış bu sorunlarla da ilgilenmek zorundadır. Her şeye rağmen eylemlerine devam eden Barış ise son planını Büge ve diğer insanlara armağan etmek isterken Fırat Bulut’ta Mahkumların dışarısı ile olan bağlantısını çözmüştür. Dadaloğlu ile olan bağlantıların farkına varan Fırat Bulut ise hem hastalığı hem de tüm adaletsizlikler ile mücadele etmeye devam etmektedir.

Merakla beklenen Mahkum dizisi 27. Bölüm ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

Mahkum dizisi 27. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların en çok sevilen dizilerinden olan Mahkum dizisi seyircilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Heyecanın hiç bitmediği dizide ise olaylar sarmalı iyice karışırken BARIŞ VE Fırat Bulut’un aşk hayatındaki yeni gelişmeler de herkesi şaşırtıyor. Yayınlanan her yeni bölümünde izleyicileri ters köşe yapan dizide Fırat Bulut’un artık sabrı iyice tükenmektedir. Dadaloğlu ile barış arasındaki köprülerin farkına varan Fırat Bulut’un ise bir sonraki hamlesi merak konusu.

Dizinin 27. Bölüm fragmanları yayında iken 27. Bölümün tamamı ise 29 Eylül akşamı saat 20:00’da Fox TV ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

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