Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Canlı İzle! IKLAYINIZ

Ekranlara geldiği ilk bölümden beri izleyicilerin beğenisini toplayan Gelsin Hayat Bildiği gibi tanıtım fragmanları ile seyircilerde büyük merak uyandırmıştı. Daha sonra dizinin yayınlanan ilk bölümü ile birlikte dizinin sürükleyici konusu herkes tarafından beğenilmişti. İzleyenler tarafından beğenileri toplayan ve reytinglerde de kendisine sağlam bir yer edinen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki perde arkasında olan sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken, dizinin yeni bölümleri ise merak konusu oluyor.

Yayınlanan her yeni bölümü ile birlikte izleyenleri memnun eden ve olay örgüsünün sürekli olarak karıştığı dizide ise Sadi’nin aşk hayatı, öğrencileri ile ilişkileri ve karanlık geçmişi ile ilgili detaylar açığa çıkıyor. Keyifle izlenen dizinin 11. Bölümü ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölümde Neler Oldu?

Ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi’nin hayatı ve olaylar iyice karışmaya başlarken, Sadi’nin sünnet düğününde oynadığı Zeybek herkes tarafından konuşulurken, Sadi bir anda kaybolarak Kırdarların adamıyla buluşup konuşmaktadır. Melek ise Celal ve onun annesi ile hastaneye giderken Melek hastane doktorunun verdiği rapor ile şaşkına döner.

Can ise yaşanan olaylardan sonra pilav satmaktadır ve bu esnada Arazlar ile karşılaşır. Yaşanan olaya ise Sadi eklenir ve olaylar tamamen karışır. Sadi, Kırdarlar ve Osman Baba arasındaki olaylar tamamen karışırken Sadi Songül’ün olaylara dahil olmasından rahatsız olarak onu korumaya çalışır. Dizide bu yaşananlar sonrasında ise izleyicilerin merakla beklediği 11. Bölümde yaşanacaklar ve gelişen olayların sonuçları ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Son dönemde ekranlarda en çok sevilen dizilerden biri de Gelsin Hayat Bildiği Gibi. Ana karakter öğretmen Sadi’nin konu alındığı bu dizide Sadi’nin okuldaki öğrencileri ile diyalogları, onlarla olan ilişkilerinin yanı sıra dizide Sadi’nin aşk hayatı ve karanlık geçmişinin getirdiği sorunlar da işlenmektedir. Sadi’nin tüm sevdikleri için koruyup kollayıcı ve bilgili tarafı izleyenler tarafından takdir edilirken Sadi’nin soluksuz hikâyesinin devam ettiği dizide yeni bölüm merak konusu olmaya devam ediyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ise 11. Bölümü fragmanları yayınlanırken dizinin 11. Bölümünün tamamı 29 Eylül 2022 akşamı saat 20:00’da Show TV ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

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