- 06 Eki 2022 - 07:52

Mahkum Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum dizisi ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Fırat Bulut ve Barış’ın amansız mücadelesinde heyecan doruğa taşınırken, dizinin her yeni bölümü merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Mahkum dizisi 28. Son bölüm yayınlandı mı? 28. Bölüm fragmanında neler var? 27. Bölümde neler oldu? İşte merak edilen tüm detaylar.

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Mahkum Dizisi 28. Bölüm Fox TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yayınlandığı ilk bölümünden bu yana dizi izleyicilerinin büyük bir keyifle takip ettiği Mahkum dizisi yine reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor. Alışılmışın dışında bir senaryoya sahip olan dizide ise yaşanan mücadele resmen seyircileri içine çekerken dizinin izleyicileri de resmen ikiye bölünmüş durumda. Fırat Bulut ve Barış’ın amansız mücadelesini konu alan dizide sular hiç durulmuyor.

Verilen sezon arasının ardından 2. Sezonu ile seyircilerin karşısına çıkan Mahkum dizisinde Fırat Bulut ve Barış’ın mücadelesi daha da tırmanırken ikilinin arasında geçen akıl oyunları seyircilere keyif vermeye devam ediyor. Bu amansız mücadelede ise oluşan sürprizler herkesi şaşırtırken, dizinin her yeni bölümü merak konusu oluyor. İşte Mahkum dizisi 28. Bölüm ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Mahkum Dizisi 27. Son Bölümde Neler Oldu?

Kesintisiz aksiyonun yer aldığı Mahkum dizisinde yaşanan gelişmeler seyircilerinin heyecanını ikiye katlamaya devam ediyor. Yer altındaki mahkumlar ile olan problemleri çözmekle meşgul olan ve aynı zamanda da Fırat Bulut’a karşı eylem hazırlığında bulunan Barış bir yanda iken diğer yanda da kendi ekibini bir arada tutmaya çalışan, Barış’ın bir sonraki adımını tahmin etmeye çalışan ve tüm bunlarla birlikte aşk hayatında da hareketlilik yaşanan Fırat Bulut’un mücadelesi tam gaz devam ediyor.

Herkesi ters köşe yapan bir eylem gerçekleştiren Barış, Büge’ye temas etmektedir. Zayıf halka olduğunu bildiği Büge’nin tüm zaaflarından yararlanmaya çalışan Barış, Büge’nin çocukların tedavisi için kullanacağı tüm mücevherleri onun eline vermiştir. Mücevherlerin elinde kalması ile birlikte ne yapacağını pek de bilemeyen Büge’nin ise aklı tamamen karışmıştır. Çalıntı mücevherleri kullanmanın suç olduğunun ve hırsız olacağının farkında olan Büge, kullanması halinde Fırat Bulut’a ihanet edeceğinin farkındadır. Ancak çocukların hayatlarının söz konusu olması da onu ikilemde bırakmaktadır. Barış ise bu sayede Büge’nin kendi yanında yer alıp alamayacağını bu şekilde test etmektedir.

Mahkum Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yaşanan er olay izleyenlerin aklına durgunluk versen Mahkum dizisi son gaz bölümlerine devam ederken, dizinin yeni bölümü tüm izleyenleri tarafından merak ediliyor. Her hafta çok farklı olayların yaşandığı ve ancak bir sonraki hafta sırrı çözülebilen Mahkum dizisinde Barış ve Fırat Bulut’un mücadelesindeki kesintisiz aksiyon sürmeye devam ediyor.

Sevilen Mahkum dizisi ile ilgili 28. Bölümün detayları merak konusu olurken, dizinin sevenleri yeni bölüm ile ilgili detayları araştırıyor. Başarılı Mahkum dizisinin ise 28. Yeni bölümü 6 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00’da Fox TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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06 Eki 2022 - 07:52 - Gündem

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