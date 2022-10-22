Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 64. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının gençlik dizisi olan Kardeşlerim, yeni sezonuna merak uyandıran sahneleriyle devam ediyor. Bu hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına olacak Kardeşlerim dizisinde Eren ailesini yeni sürprizler beklerken; Ömer’in aldığı bir karar, kimsenin tahmin etmediği bir yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Peki, Kardeşlerim dizisi 623 (son) bölümde neler oldu? Kardeşlerim dizisi 64. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisinin başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi iddialı isimler paylaşıyor. Dram yüklü hikayesi ile televizyon seyircisinin gönlünde yer edinmiş olan Kardeşlerim dizisi, Eren ailesinin başına gelen duygu yüklü olayları ekranlara taşıyor. Anneleri ve babalarından sonra abilerini de kaybeden Eren kardeşlerin okul ve ev yaşamını seyirci karşısına çıkaran Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim Dizisi 63. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son 15 Ekim 2022 Cumartesi günü buluşmuş olan Kardeşlerim dizisi, ATV ekranlarındaki yerini 63. bölümü ile aldı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 63. son bölümünde; Eren kardeşlerin en küçüğü olan Emel’in başına gelenler, Asiye ve Ömer ile Sarp’ı karşı karşıya getirdi. Emel’in başına gelenlerin hesabının sorulmasını isteyen Ömer, polislere Sarp’ın adını verirken; Sarp’ı korumak isteyen baba Ahmet, hemen harekete geçti. Doruk’un tüm ihtarlarına rağmen öfkesine yenik düşen Asiye soluğu Sarp’ın evinde alırken; Şengül ve Gönül yanan köfteci arabası nedeniyle karşı karşıya geldi. Öte yandan Akif, Suzan ile büyük bir yüzleşme yaşadı.

Kardeşlerim Dizisi 64. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Kardeşlerim dizisi, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü 64. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 64. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ömer, tüm olanlardan sorumlu tuttuğu Sarp ile yüzleşmeye karar verecek. Yaptığı hatanın farkına varan Gönül, geri adım atacakken; Süsen ve Berk cephesinde sürpriz bir iş birliği gerçekleşecek. Merak ile beklenilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.