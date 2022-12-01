- 01 Ara 2022 - 08:20

Bir Peri Masalı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 30 Kasım 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Bir Peri Masalı 10. bölüm full izleme linkine ve 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Bir Peri Masalı 10. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların yeni fenomenlerinden biri olan Bir Peri Masalı dizisi, yeni haftasında seyirci karşısına çıkaracağı 10. bölüm yayınladı. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 10. yeni bölümünde Hamit’in ölümü herkesi derinden etkiler. Köksallar bir yandan babalarının yasını tutarken bir yandan da hem kendilerini hem de şirketi ayakta tutmaya çalışırlar. Hamit’in vasiyeti ise Onur ve Harika’yı karşı karşıya getirir.

Hamit’ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep’e geçmişin perdelerini aralatır. Zeynep ise Onur ile aralarını açmak pahasına bu gerçeğin peşine düşer.  Bir Peri Masalı dizisi 11. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 08:20 - Dizi Fragmanları

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