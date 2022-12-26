- 26 Ara 2022 - 00:03

Tozluyaka Dizisi 26.(Final) Bölüm Kesintisiz Full İzle! 25 Aralık 2022 Tozluyaka Final Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Dizi dünyasının sevilen kanalı FOX TV yaz dizileri ile yine bomba gibi bir sezonla devam ediyor. Ekranların Sevien dizisi olan Tozluyaka dizisi ise birbirinden kaliteli oyuncuları ile Final (son) Bölümü İle ekranlarda . İşte Tozluyaka dizisine ait son bölüm canlı yayın linki...

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Tozluyaka 26. (Son) Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizisi Tozluyaka, tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıkacak olan Tozluyaka dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, herkesi şaşkına çevirmiş bulunuyor. Peki, Tozluyaka dizisi 26. (Son)  bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

NTC Medya imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Tozluyaka dizisi, arkadaşlarının ölümünü araştıran gençlerin sosyal sınıf farkı nedeniyle yaşadıkları sorunları ekranlara taşıyor. Başrollerini Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen gibi iddialı isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisi, Bu pazar saat 20.00’da FOX TV Son Bölümü İle ekranlara veda ediyor.
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26 Ara 2022 - 00:03 - Dizi Fragmanları

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