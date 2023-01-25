- 25 Oca 2023 - 00:17

Teşkilat Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2023 Teşkilat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Teşkilat 63.Bölüm Fragman Yayınlandı Mı?

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 62. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı. İşte detaylar...

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Teşkilat 62 Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile aksiyon dolu sahnelerini seyircisinin karşısına çıkarmaya devam ediyor. Bu hafta Ömer ile Zehra’nın hikayelerinde daha da derine inecek olan Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, ekibin başına gelecek olan sürpriz gelişmeler ile televizyon seyircisinin gündemine şimdiden oturmayı başarıyor. Peki, Teşkilat dizisi 62. (son) bölümde neler oldu? Teşkilat dizisi 63. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Teşkilat 62.Bölüm Özeti, Son Bölümde Neler Oldu?

Teşkilat 62.bölüm özeti Ömer'in tetikçinin kendisi olduğunu ve hedefinin Halit Başkan olduğunu öğrenmesidir. Francis onu silahla tehdit edince Ömer köşeye sıkışır. Ömer'in tetikçi olduğunu anlayan Zehra zorlu bir girişimde bulunmak zorundadır. Bu çıkmaz tüm dengeleri alt üst edecektir. Ekip üyeleri, Hartley'nin gelecek planlarına ulaşmanın yolunun Frederick'ten geçtiğini anlar ve onu yakalamaya başlarlar. Ömer ve Zehra sahada zorlu bir mücadele verirken, Kuzey Irak'taki kaosun ortasında kalan ekibin başarı için tek seçeneği vardır. Bu seçenek yeni bir yolun başlangıcı olacaktır.

Teşkilat 63 Bölüm Fragman

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25 Oca 2023 - 00:17 - Dizi Fragmanları

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