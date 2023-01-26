- 26 Oca 2023 - 08:12

Hayatımın Şansı 7.Bölüm Full İzle! FOX TV 26 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 8. Bölüm Fragmanı

Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı 18 Ocak Çarşamba Günü 7. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hayatımın Şansı Dizisi 7. Bölümde Neler yaşandı? 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Haberimizde Hayatımın Şansı Dizisi 7. Bölüm İzlenme ve 8. Bölüm Fragman İzlenme Linki Haberimizde...

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Hayatımın Şansı 7. Bölüm İzle FOX TV TIKLAYINIZ

26 Ocak Çarşamba Günü Yayınlanan Hayatımın Şansı 7. Bölüm Konusu; 

Havalimanında kaçmak üzere olan kızlarımız, hiç ummadıkları bir yerden darbe yerler... Artık her şey sil baştan başlayacak, kartlar yeniden karılacaktır... Rüzgar ile Yonca yeni kararların arifesinde birbirlerine giderek yakınlaşıyorlardır. Canan ise, Erman ile birlikte Sare’yi almak için girdiği yolda; sadece onu değil tüm karakterlerimizi derinden sarsacak acı bir olaya neden olur...

Hayatımın Şansı 8.Bölüm Fragmanı İzle 
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26 Oca 2023 - 08:12 - Dizi Fragmanları

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