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/ 27 Oca 2023 - 16:13

Al Sancak 2.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 26 Ocak 2023 Alsancak 2. Bölüm Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Al Sancak Dizisi 3.Bölüm Fragmanı!

19 Ocak 'ta İlk bölümü ile TRT Ekranlarında yayınlanan Al Sancak Dizisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Başrollerde Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın Olduğu Dizi nefes kesen sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitledi! Yıldıza Hilal, Bayrağa Kan, Toprağa Can veren Gizli Kahramanlarımızın hikayesini anlatan Al Sancak Dizisi 2.Bölüm İzlenme ve 3.Bölüm Fragman linki Haberimizde...