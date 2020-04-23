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31 şehre getirilen sokağa çıkma kısıtlama gece yarısı başladı

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 26 nisan pazar gece yarısı sona erecek.

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Geçtiğimiz iki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu kez dört güne çıkarıldı. 31 şehre getirilen kısıtlama gece yarısı başladı.

Yaklaşık 64 milyon kişinin 96 saat süreyle evinde kalacağı bugünlerde bazı istisnalar var.

Bugün ve yarın marketler 9 ile 2 arası hizmet verecek. Vatandaşlar alışveriş için evlerine en yakın noktaları tercih edebilecek.. Hafta sonu ise market ve bakkalar kapalı olacak. Ayrıca restoran, lokantalar ve tatlıcılar da kısıtlama süresince paket servisi yapabilecek.

Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi ekmek, su, mutfak tüpü ihtiyaçları kapılara kadar ulaştırılacak. Gazeteler evlere servis edilecek. Ptt, eczane, kamu, özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla, her 50 bin nüfusa bir benzinlik ve bir veteriner kliniği açık kalacak.

Sokağa çıkmada uygulanan kısıtlama 26 Nisan pazar gecesi 24’te kalkacak. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası kesilecek.
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