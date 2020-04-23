Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 22:32 TSİ

Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl kutlaması için polis ekipleri 21.00’de kortej oluşturarak siren çaldı.

Büyütmek için resme tıklayın

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ( TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için vatandaşlar saat 21.00’de balkon ve camlara çıkarken polislerde ekip araçlarıyla kortej oluşturarak siren çaldı.

Polislerin kutlaması ise drone ile havadan görüntülendi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı mask
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı
Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020
Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan’a özel konser mask
Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan’a özel konser
Pes artk! Bir evden 30 ton çöp çıktı mask
Pes artk! Bir evden 30 ton çöp çıktı
Bakan Çavuşoğlu koltuğunu Şehit çocuğu Taha'ya devretti mask
Bakan Çavuşoğlu koltuğunu Şehit çocuğu Taha'ya devretti
Elazığ’da kamyon devrildi, Kaza anı kameralara yansıdı mask
Elazığ’da kamyon devrildi, Kaza anı kameralara yansıdı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL