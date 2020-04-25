Ankara Belediye Haberleri - 25 Nisan 2020

Ankara Belediye Haberleri

Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele kapsamında ürettiğimiz maske ve dezenfektanlarımızı gece gündüz dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 120 binden fazla maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bir yandan da mahallelerimizde denetimlerimizi sürdürüyor, vatandaşımızın huzurlu ve sağlıklı yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi

Mamak ikinci büyük yüzme havuzuna, 2021 yılında kavuşacak.

Mamak Belediyesi tarafından Ekin Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan havuzda, bay-bayan iki adet yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. Modern mimarinin örneklerinin sergileneceği yapı, 5280 m2 inşaat alanı sahip olacak.

Yenimahalle'de ilaçlı müdahale

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm ana cadde, bulvar ve ara sokakların ilaçlama ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Corona virüsünün görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde parklar, pazar yerleri, çöp konteynerleri, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi vatandaşın sık kullandığı ve yoğun temasın olduğu yerleri dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, tüm ilçe de bulvarlar ve caddelerde yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Ankara'da Esnafa destek devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm ana cadde, bulvar ve ara sokakların ilaçlama ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Corona virüsünün görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde parklar, pazar yerleri, çöp konteynerleri, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi vatandaşın sık kullandığı ve yoğun temasın olduğu yerleri dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, tüm ilçe de bulvarlar ve caddelerde yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir gluten hassasiyeti olan çocukları unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çölyak Derneği’nin talebi üzerine Halk Ekmek tarafından hazırlanan glutensiz ürünleri çölyak rahatsızlığı olan çocuklara ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı ( HASVAK) tarafından hazırlanan hediye paketlerini de Başkentli çocuklara dağıttı.

Altındağ Belediyesi'nden Binlerce aileye ramazan desteği

Altındağ Belediyesi, Altındağlı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Altındağ’daki 10 bin 100 aileye Ramazan ayı için destekte bulunuldu.

Altındağ Belediyesi, sevgi dolu yardım elini Altındağ’ın dört bir köşesine ulaştırdı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye, içerisinde temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler ulaştırılırken, 2600 aileye ise 125 TL’lik alışveriş kartı verildi.