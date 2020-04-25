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PKK’ya Suriye’de başarılı operasyon

MSB Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de terör örgütlerine yönelik etkin mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bölgede 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Mehmetçiğin bölgedeki etkin faaliyetleri kararlılıkla sürüyor.
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