PKK’ya Suriye’de başarılı operasyon
MSB Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de terör örgütlerine yönelik etkin mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bölgede 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Mehmetçiğin bölgedeki etkin faaliyetleri kararlılıkla sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz