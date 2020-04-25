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Vefa Grubu’ndan minik Beril’e pastalı doğum günü sürprizi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ve 23 Nisan’da 7 yaşına giren Beril Mızrak’a, İnönü Mahalle Muhtarı Emre Erbaş’ın aralarında bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran Beril’in mutluluğu gözlerinden okundu.

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İnönü Mahallesi’nde yaşayan Mızrak ailesinin kızlarından Beril Mızrak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününü evde kutlamak zorunda kaldı. Yedinci yaş gününe arkadaşlarından ayrı bir şekilde hüzünlü giren minik Beril’in imdadına ise mahalle muhtarı Emre Erbaş yetişti. Erbaş, doğum tarihi 23 Nisan olan Beril için sürpriz hazırlama kararı aldı.

Vefa Grubu’nu görünce şaşırdı

Bir pastaneden Beril için pasta yaptıran Erbaş, azalarıyla birlikte Beril’in evine gitti. Burada kapıyı açan minik Beril, karşısında doğum günü pastasıyla birlikte bulunan muhtar Erbaş’ı görünce şaşkına döndü. Şaşkınlığının yanı sıra oldukça mutlu olduğu gözlerinden okunan Beril, doğum günü pastasındaki mumları dilek tuttuktan sonra üfledi. Muhtar seçildiğinden bu yana yaptığı etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken Emre Erbaş, “Bizim işimiz sadece hizmet etmek değil, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın her anında yanında bulunmaktır. Özellikle çocuklar konusunda daha hassas olmalıyız. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimize iyi bakmalıyız” diye konuştu.
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