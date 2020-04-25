Korona günlerinde Trakya usulü eğlence

Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi’nde yer alan bir apartmanda ikamet eden Ömer Tantun evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile yayın yaparak mahalle sakinlerinin eğlenmelerini sağlıyor. Klarnet eşliğinde yapılan müziğe kendilerini kaptıran çevre sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak eğlenceye katılıyor. Ortaya ise renkli görüntüler çıkıyor.