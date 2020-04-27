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İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi

Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul Boğazı’nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları görsel şölen oluşturdu. Çiçeklerini açan Erguvan ağaçları havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı’nın etrafında yer alan erguvan ağaçları, baharın gelmesiyle birlikte çiçeklerini açmaya başladı. Beykoz sahillerinde İstanbul Boğazı’nı rengarenk bir havaya bürüyen erguvan ağaçları havadan görüntülendi. Görüntülerde İstanbul Boğazı ile erguvanlar seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.

Anadolu yakasında Fenerbahçe Parkı’ndan başlayıp, Moda Sahil Yolu’ndan Bağlarbaşı, Beykoz, Üsküdar ve Kuzguncuk sahil boyunca açan erguvanlar İstanbul Boğazı’na renk kattı.
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