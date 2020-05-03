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Evde spor yapan 65 Yaş üstü çiftten "Evde kal, zinde kal" çağrısı

Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü Mustafa-Nazlı Özdemir çifti, sokağa çıkma yasağına uyarak hareketsiz kalmamak adına evlerinde spor yapıyor.

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Afşin ilçesinde yaşayan 6 çocuk sahibi Mustafa Özdemir (90) - Nazlı Özdemir (80) çifti sokağa çıkamadıklarından dolayı evlerinde kendi yöntemleriyle zinde kalmak için spor yapıyor.

Evin içinde spor yaparak zinde kalmaya çalıştıklarını ifade eden Nazlı Özdemir, "Sokağa çıkamadığımızdan dolayı biz de hareketsiz kalmamak için evin içerisinde kendi yöntemlerimizle spor yapıyoruz. Hatta ata yadigarı olan Mas güreşi sporunu da uygulayarak sağlıklı kalmak adına zinde kalmaya çalışıyoruz. Sizler de spor yapın, zinde kalın" dedi.
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