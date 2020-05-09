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EGM’den Anneler Günü’ne özel video klip
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı. Klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi. EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
“Karşılıksız sevgileri ve fedakârlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz