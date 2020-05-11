Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen

Kadıköy rıhtımda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde 2 yunus balığının dans edercesine denizde yüzmesi dikkat çekti. Sahil boyunca yüzüp akrobasi hareketleri yapan 2 Yunus izleyen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. O anlar kameraya yansıdı.