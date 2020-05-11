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Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen
İstanbul Boğazı’nı son günlerde mesken tutan Yunus balıkları bu sefer Kadıköy sahilde görüldü. Sahildeki insanlara adeta gösteri şöleni yapan yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.
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Kadıköy rıhtımda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde 2 yunus balığının dans edercesine denizde yüzmesi dikkat çekti. Sahil boyunca yüzüp akrobasi hareketleri yapan 2 Yunus izleyen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. O anlar kameraya yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz