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Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen

İstanbul Boğazı’nı son günlerde mesken tutan Yunus balıkları bu sefer Kadıköy sahilde görüldü. Sahildeki insanlara adeta gösteri şöleni yapan yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.

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Kadıköy rıhtımda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde 2 yunus balığının dans edercesine denizde yüzmesi dikkat çekti. Sahil boyunca yüzüp akrobasi hareketleri yapan 2 Yunus izleyen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. O anlar kameraya yansıdı.
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Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen mask
Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen
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