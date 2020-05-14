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Taksim İstiklal Caddesi’nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası
Taksim İstiklal Caddesi’nde aydınlatma lambasının üzerinde yuva yapan karganın, yavrusuna yemek taşıdığı anlar kameraya yansıdı.
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İstanbul Taksim’de aydınlatma lambasının üzerinde yuva yapan karganın yavrusuna yemek taşıdığı anlar kameralara yansıdı. İstanbul’un en işlek ve kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son zamanlarda insan yoğunluğu azaldı.
Bu durumu fırsat bilerek İstiklal Caddesi’nde aydınlatma lambasının üzerinde yuva kuran karganın dışarıdan yiyecek toplayarak yuvadaki yavrusunu beslediği anlar sıcak görüntüler oluşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz