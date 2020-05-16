Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:18 TSİ

İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı.

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul’da normal şartlarda her gün yüzlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Sultanahmet, Eminönü, ve Taksim meydanlarının sessizliği havadan drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile meydanlarda kimsenin olduğu görüldü. Eminönü alt geçidinde çekilen görüntülerde ise sessizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, İstiklal Caddesi’ndeki cıvıl cıvıl görüntünün yerini sakinliğe bıraktığı görüldü.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim mask
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim
Leopar saldırısından son anda kurtuldu mask
Leopar saldırısından son anda kurtuldu
Firari Can Dündar’a 148 bin lira ceza mask
Firari Can Dündar’a 148 bin lira ceza
‘Askıda Tıraş’ dayanışması başlatıldı mask
‘Askıda Tıraş’ dayanışması başlatıldı
Pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu mask
Pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu
İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı mask
İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL