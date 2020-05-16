İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı

İstanbul’da normal şartlarda her gün yüzlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Sultanahmet, Eminönü, ve Taksim meydanlarının sessizliği havadan drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile meydanlarda kimsenin olduğu görüldü. Eminönü alt geçidinde çekilen görüntülerde ise sessizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, İstiklal Caddesi’ndeki cıvıl cıvıl görüntünün yerini sakinliğe bıraktığı görüldü.