Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:49 TSİ

Yunuslar İstanbul Boğazı’nı çok sevdi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile yunuslar İstanbul Boğazı’nda daha sık görülmeye başladı. İstanbul Boğazı’nın tadını çıkaran sevimli yunuslar, drone ile görüntülendi.

Büyütmek için resme tıklayın

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile İstanbul Boğazı’nda normalde az rastlanan sevimli yunuslar, sahillerinin birçok noktasında görülmeye başladı.

Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunuslar boğazın tadını çıkardı. İstanbul Boğazı’nda sürü halinde dolaşan sevimli yunuslara martılar da eşlik etti. Öte yandan sevimli yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan çekilen görüntülerle belgesellik kareler oraya çıkardı. Masmavi sularda yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

Avlanmak için uzun bir süre aynı noktada bulunan sevimli yunuslar, karınlarını doyurduktan bir süre sonra boğazın serin sularında adeta dans etti.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Herkes evde onlar sabah 6’dan itibaren göreve gidiyor mask
Herkes evde onlar sabah 6’dan itibaren göreve gidiyor
Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı mask
Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı
Yunuslar İstanbul Boğazı’nı çok sevdi mask
Yunuslar İstanbul Boğazı’nı çok sevdi
Yaşıtları sokağa, o denize koştu mask
Yaşıtları sokağa, o denize koştu
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi mask
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı mask
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL