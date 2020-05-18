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Buğday tarlasında çiçek açan gelincik şöleni
Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki buğday tarlalarında çiçek açan gelincikler, görsel şölen oluşturdu.
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İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi’nde havaların ısınmasıyla açan çiçek açan gelincikler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yeşil ve sarı renklerin hakim olduğu buğday tarlalarındaki gelincikler arazileri kırmızıya bürüdü.
Gelinciklerin oluşturduğu kartpostallık manzarayı gören vatandaşlar anı görüntüleyerek tadını çıkarıyor. Fotoğraf tutkunları da çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için gelincik tarlalarına geliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz